Srbija, pravo i stambeno pitanje: Kako zaštiti podstanare

Pre 22 minuta

„Na jako neprijatan način nam je saopštio da od oktobra plaćamo novu cenu, a da ako to nećemo, napustimo stan u što kraćem vremenskom roku", govori ova podstanarka za BBC na srpskom.

„Sada su cene skoro duplirane svuda, negde su čak i trostruko veće, ali su nerealne koliko god mi pričali da je to tržište i tako će biti sve dok je ova situacija u Ukrajini", kaže Srđan Bojić, vlasnik agencije za nekretnine, za BBC.

„Sve ono što nije regulisano zakonom, a što nije suprotno normama koje moraju da se poštuju, to je regulisano ugovorima", kaže Dragiša Ćalić, pravni savetnik Komiteta pravnika za ljudska prava ( Yucom ), za BBC na srpskom.

Kad nemaš kud

„Tako da nam je najbolje bilo da ostanemo još neko vreme, plaćamo visoku rentu i odmah se bacimo u proces traženja stana koji bismo kupili, a to je agonija za sebe", kaže Anja.

Koja su prava stanara u Srbiji?

A kako će se stanar zaštiti - zavisi od „situacije do situacije", odnosno ugovora.

„To je i moj savet za one koji imaju usmene ugovore, ali ako imaju zvanične ugovore, šta god piše tamo, to se poštuje, jer su svi zakonski rokovi važeći samo u slučaju ako se ne primenjuju ugovoreni", kaže Ćalić.

Međutim, on dodaje da stanodavac može da promeni ugovorne odnose višestrukim povećanjem kirije čime faktički „prisiljava stanara da raskine ugovor, pa makar i usmeni" i natera ga da se odseli ako neće da plati novu cenu.

„Pitanje je šta je nevreme, jer ga zakon nije definisao, ali ako je zakupoprimac porodica sa malom decom, a otkaz ugovora o zakupu, recimo, u januaru kada je temperatura minus 22, to svakako jeste nevreme", smatra Ćalić.

Zakonska regulativa

On smatra i da ukoliko postoji ugovor između vlasnika stana i podstanara, da su „obe strane zaštićenije", posebno kada je overen ili solemnizovan kod javnog beležnika (notara).

„Kada je solemnizovan, to znači da im je skrenuta pažnja na sve i da su pred notarom upoznati sa svim pravima i obavezama iz ugovora i Zakona o obligacionim odnosima.

„Ugovor štiti i jedne, i druge, ali uvek više one koji su u tom slučaju u nepovoljnijem položaju - podstanare", objašnjava Ćalić.

„Svakako je praksa da je u ugovoru jedno, a u realnosti drugo, ali to se u sudskom postupku dokazuje", dodaje Ćalić.

Međutim, ni to nije garant sigurnosti jer agencija ne snosi odgovornost „ni prema stanodavcu, ni prema stranom državljaninu", jer je njihov „zakonski posao - posredovanje".

(Ne)prijavljivanje

Iako su dužni po zakonu da prijave novo prebivalište, podstanari to uglavnom ne čine jer mahom teret poreza pada na njihova pleća, odnosno plaćaju zakup za 20 odsto više, koliko iznosi stopa poreza na prihode od nepokretnosti.

Predlozi zakona iz opozicije

„Tako bi sada za stan od 50 kvadrata kirija bila najviše 325 evra, pa ako se još nalazi na periferiji, ako je oronuo ili ako je stolarija dotrajala, sve bi to uticalo da zakup bude još jeftiniji", prenosi beogradski list Danas ,

Primeri iz Evrope i sveta

Ko plaća visoku rentu u Beogradu?

„Dešava se da polako i Rusi i Ukrajinci odlaze u jeftinije gradove poput Subotice, Niša, Zaječara, Valjeva, jer to nisu ljudi koji imaju nepresušan izvor para pa da mogu da isprate ova poskupljenja", ističe Bojić.

„Koliko će cene ići u nedogled, ne može da vam kaže ni jedna agencija, niti stručnjak jer tržište diktira cenu, a što je veća potražnja, a manjak stanova na tržištu - to je i cena veća."

Kriza koja ne može da se ignoriše

„Ne znam ni koliko bi to pomoglo jer je to sve siva zona, usmeno ide, ne možete ni da dokažete kolika je bila stanarina", naglašava Ćalić.

„Mi imamo samo nekoliko ljudi u Srbiji koji se bave segmentom stanovanja u različitim lokanim samoupravama i na nivou republike, a to je nedovoljno za takvu vrstu kontrole", dodaje.

„Mi nemamo ni stambenu strategiju, nemamo ni ideju u kom pravcu hoćemo stanovanje da razvijamo kao pravo, tako da je to generalno opet deo problema", dodaje.

Srđan Bojić sumnja da će država „ograničiti tržište", što ni do sada nije radila, kao ni da će „reagovati i urgirati", osim ako „ne krene debela kontrola stanova".

„Cene rente jesu skočile, što je evidentno, a da li to može da se zaustavi, to će tržište pokazati", kaže on.