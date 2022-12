Budžet Srbije za 2023: Koji ministri raspolažu sa više novca i na šta odlazi najviše

Kom ministarstvu sleduje koliko novca?

Ali nije objašnjeno na šta se tačno to odnosi, piše Danas.

On je za Radio Beograd rekao da su „dogovorene, čak i plaćene porudžbine iz Rusije i Kine na čekanju" i da se, kako je dodao, „za sada ne nazire mogućnost realizacije tih ugovora".

On će sada imati više novca na raspolaganju nego Vulin prošle godine - preciznije: 13 milijardi dinara više.

Početkom godine došlo je do havarije , a sve je rezultiralo smenom dugogodišnjeg vršioca dužnosti direktora Milorada Grčića.

„EPS mora da bude kompanija koja će Srbiji osigurati energetsku bezbednost. Bilo bi besmisleno da privatizujemo takvu nacionalnu kompaniju, to je pitanje bezbednosti Srbije", rekla je premijerka Brnabić sredinom decembra 2022.

Vučić je u novembru najavio značajna ulaganja u energetsku infrastrukturu , navodeći da će za neophodne reforme u energetskom sektoru biti potrebno do 33 milijarde evra investicija.

„Moramo to što pre da uradimo inače ćemo se suočiti sa pravom katastrofom. Reč je o negde oko 16-17 milijardi evra do 32-33 milijarde evra koje moramo da uložimo u energetsku infrastrukturu", rekao je on.