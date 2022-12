Politika: Srbija i Amerika obeležile 140 godina diplomatskih odnosa

Bio je to 28. jul 1918. godine.

U Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) tog dana je obeležena četvrta godišnjica početka Velikog rata, kao i to što je, prema rečima tadašnjeg državnog sekretara SAD Roberta Lansinga, „časni srpski narod bio prisiljen da brani zemlju i domove od neprijatelja koji je želeo da ga uništi".

To je jedan od najblistavijih trenutaka u istoriji diplomatskih odnosa Srbije i Sjedinjenih Država uspostavljenih pre 140 godina.

„Njihova politika i delovanje su uvek motivisani interesima", kaže on za BBC na srpskom.

Kako je sve počelo?

„Oni su bili više simboličkog karaktera, jer njihova primena nije donosila instant rezultate i nije stavila SAD na listu ni najvažnijih prijatelja, ni najvažnijih trgovinskih partnera", dodaje on.

Prvi svetski rat

Marko Dašić veruje da to pokazuje i čast ukazana delegaciji koja je u Americi tražila podršku i sredstva za srpske vojnike i vladu na Krfu krajem 1917. i i „svojevrsna naklonost (američkog predsednika) Vudroa Vilsona za interese Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca".

Kao jedan u nizu primera uspešne i plodonosne saradnje Srbije i SAD, istoričarka Radina Vučetić navodi to da je američka vlada slala pomoć Srbiji u tada impozantnom iznosu od milion dolara mesečno od novembra 1917.

Drugi svetski rat i savezništvo

„Takođe je ostalo nepoznato da je američko vojno poslanstvo u Beogradu, puno agenata OSS-a ( Office of Strategic Services , prethodnica CIA), igralo važnu ulogu u organizaciji puča i izlasku Jugoslavije iz Trojnog pakta 27. marta 1941, u vreme kada je Amerika zvanično još uvek bila neutralna u ratu koji je uveliko zahvatio Evropu", pisao je Dejan Anastasijević za Vreme u tekstu Amerika i Srbija - Od savezništva do sukoba i natrag .

Jugosloveni su od 1945. do 1947, dok su imali bliske odnose sa Staljinovim Sovjetskim Savezom, primili humanitarnu pomoć Ujedinjenih nacija vrednu 415,6 miliona dolara, što je bio najveći iznos dodeljen nekoj evropskoj privredi - uglavnom iz Amerike - dodaje Vučetić.

Hladni rat i koka-kola socijalizam

Raspad Jugoslavije i bolne devedesete

To će kasnije uticati i na odnose sa Vašingtonom.

„Od 1990. do 1992, kad je američki državni sekretar Bejker dolazio na naše prostore, on je imao afirmativne izjave u pogledu opstanka Jugoslavije, ali mi kao da nismo čuli onaj deo u vezi sa demokratizacijom i ljudskim pravima", navodi Dašić.

On kaže da već 1992, za vreme mandata predsednika Džordža Buša Starijeg, Amerika napušta tu politiku i tretira Srbiju kao krivca i agresora i to traje do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995.