Srbija i prevoz opasnih materija: Četiri najrizičnija mesta

Pre 1 sata

Do hemijskih udesa u Srbiji moglo bi da dođe u novosadskom pristaništu koje koristi Naftna industrije Srbije, ali i tokom prevoza opasnih materija kroz Pančevo i železničku stanicu Dimitrovgrad, na istoku zemlje.

Sve to je nabrojano u opsežnom dokumentu Ministarstva unutrašnjih poslova Procena rizika od katastrofa u Republici Srbiji , koji je Vlada usvojila marta 2019.

On je ranije rekao da je crna tačka i Vračarski tunel u Beogradu, kroz koji se prevoze opasne materije od kad su promenjene rute železničkog saobraćaja zbog izgradnje Beograda na vodi.

U Proceni rizika od katastrofa MUP-a, navodi se da su analize i detaljne istrage hemijskih udesa pokazale da je do incidenata u prošlosti dolazilo zbog niza tehničkih i organizacionih propusta i grešaka menadžmenta i da ove nesreće nisu izazvane jednim događajem.

Do objavljivanja ovog teksta, BBC nije dobio odgovore od MUP-a Srbije na pitanja o tome šta je urađeno kako bi se rizici od tehničko tehnoloških nesreća smanjili.

1. Dunavsko pristanište u Novom Sadu: Izlivanje barži sa sirovom naftom

Kada nafta stigne u pristanište ili se tu pretače i plovi dalje, postoji šansa da dođe do izlivanja.

Neželjeni scenario predviđa udes i potapanje šlepa i ispuštanja sirove nafte u kanal DTD kojim će doći do zagađenja površinske vode.

2. Pančevo: Eksplozija auto cisterne tokom prevoza tečnog naftnog gasa ili propan-butan smeše

Stručnjaci koji su radili na Proceni rizika, navode da bi do udesa moglo da dođe na raskrsnici ulica Žarka Zrenjanina i Prvomajske, kada se iz pravca rafinerije skreće levo na obilaznicu oko Pančeva u pravcu Beograda.

Ukoliko bi došlo do saobraćajne nezgode i eksplozije auto cisterne koja prevozi veoma zapaljivi gas, požar bi buknuo na površini prečnika 600 metara.

Procena je da bi to uticalo na zdravlje i živote oko 800 ljudi, a da bi 600 bilo prinuđeno da se privremeno iseli iz stambenih objekata.

3. Železnička stanica Dimitrovgrad: Isticanje dve do tri tone otrovnog nagrizajućeg gasa

Moguće je da bi udes doveo do trovanja zaposlenih na železnici, ali i putnika i stanovnika jer je u blizini stambeno naselje.

4. Vračarski tunel u Beogradu: Prevrtanje vagona sa cisternom amonijaka

Zbog izgradnje Beograda na vodi, železnički prevoz opasnih materija kroz glavni grad ne ide više preko Kalemegdana, već kroz centar grada podzemnom železnicom koja spaja stanice Pančevački most, Vukov spomenik i Karađorđev park.

O tome je letos za BBC na srpskom govorio Milutin Ignjatović, generalni direktor Saobraćajnog Instituta CIP, koji je rekao da je - upravo zbog prevoza opasnih materijala - trebalo prvo završiti deonicu od Bubanj Potoka do Pančeva obilaznice oko Beograda, gde bi se paralelno gradila i železnička pruga.

„Sada vozovi sa opasnim eksplozivnim materijama idu kroz stanicu Vukov spomenik i zato je železnica trebalo da traži da prva deonica bude od Bubanj Potoka do Pančeva.

Dušan Blagojević, inače hemijski inženjer, izjavio je ranije da kroz ovaj tunel prolaze vagoni sa benzinom, dizelom, tečnim naftnim gasom, fosfornom, sumpornom kiselinom, hlorom i amonijakom, a da praktično ne postoji mogućnost reagovanja ukoliko dođe do udesa.

Najopasniji scenario bi bio ukoliko bi došlo do nesreće cisterne sa amonijakom, rekao je on za N1.

Transport opasnih materija kroz prestonicu kontrolišu Srbija kargo i Infrastruktura železnica i to se „radi veoma odgovorno", rekao je ministar građevine i saobraćaj Goran Vesić.

Dodao je da je suštinsko rešenje izgradnja obilaznice oko Beograda, te da se u junu očekuje da bude puštena deonica do Bubanj Potoka.

Izgradnja dela obilaznice do Pančeva i železničko drumskog mosta kod Vinče će omogućiti i železničku obilaznicu oko Beograda, tako da teret neće da ulazi u grad, rekao je Vesić.

Autor fotografije, ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Pančevačka „Azotara": Hemijski udes ispuštanja amonijaka iz skladišnog rezervoara

„Ali mi uradimo jedan dokument i onda ajmo sad svi kući, to je naš odnos prema riziku kao države generalno, pokrili smo se papirima i to je to", kaže Blagojević.