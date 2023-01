Božić i Srbija: Novčić za sreću, dren za zdravlje - sve što treba da znate o česnici

Pre 51 minuta

Tu postoji jedan mali problem - baka Ana, kao i većina drugih baka, sve to radi odokativnom metodom, na iskustvo, pa njene recepte nije lako ponoviti.

„Ovako, gledaj - pregršt , to ti je jedna obgica ", rekla je nešto ranije, zahvatajući obema rukama brašno kao da je voda iz vedra i da želi da se umije.

„Svakome se daje deo, to je simbolika jedne zajednice i učestvovanja u toj zajednici", dodaje Petrić.

„Po jednoj legendi, Marija je mudracima sa istoka koji su došli Hristu na poklonjenje dala hleb, pa je to jedno od tumačenja simbolične uloga česnice", objašnjava Srećković za BBC.

O česnicama i različitostima

„Sad se to mesi, mesi, mesi, mesi, dok ne postane lepo i glatko", objašnjava njena ćerka Ljubica Ivković, poznata kao Mama Buba, autorka kulinarskog portala i Jutjub kanala.

Petrić, jerej Hrama proroka Ilije u beogradskom naselju Mirijevo, sve to naziva „bogatstvom naroda".

„U Hercegovini postoji i tradicija da se u česnicu stavi i deo potkovice, kao simbol bogatstva iz doba kada su domaćinstva imala konje i meni je to sve lično simpatično."

O vojvođanskoj česnici i merenju

„To su te mere koje se stvore vremenom, iskustvom i rutinom, kad znaš koliko je svaka mera u nekim tvojim kašikama i šoljama, a uvek postoji i to neko čarobno lonče koje je mera za sve.

Decenije iskustva i čarobnih lončića u njihovoj porodici u vlogžiću o česnici dovele su do pet obgica spremnih da budu pretvorene u tanke kore, kao za pite i gibanice.

One će ovog puta ipak da ih razvlače i tu odmah dolazi do blagog sukoba generacija.

„Ja to radim mikserom, a ti", pita Ljubica mamu.

„Čim se to tako radi, onda je mikser radio."

O lomljenju česnice i (ne)regularnom takmičenju

Kako to sve dalje izgleda, takođe varira od porodice do porodice, od kraja do kraja.