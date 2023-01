Srbija i špijunaža: „Sviraj to još jednom, Sem“ - Kazablanka, Beč i drugi „špijunski gradovi“

Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku to vidi kao ukazivanje da se u Srbiji „suprotstavljaju interesi različitih svetskih sila".

Za predavanje vojnih tajni, ekonomskih ili službenih podataka stranoj državi predviđena je kazna od tri do 15 godina zatvora.

On tu pre svega ističe Beč, Brisel i Berlin, koje naziva „svetskim centrima špijunaže".

„To je posebno bilo važno za jugoslovensku vladu u izbeglištvu, kojoj je to bilo jedino preostalo diplomatsko predstavništvo, s obzirom na okupaciju i razvoj situacije u okupiranoj Evropi."

Tamo dolaze najrazličitiji gosti - od zvaničnika nacističke Nemačke, preko francuskih kolaboracionista, do izbeglica očajnih da se domognu Sjedinjenih Država

Sve to dok Rik, tvrdeći da je neutralan po svim pitanjima, pomalo i švercuje oružje.

A onda se pojavi ona - Ilsa, njegova stara ljubav, i to u pratnji supruga Viktora Lasla, poznatog lidera pokreta otpora iz Češke.

I odmah od pijaniste Sema traži da joj svira njihovu pesmu. - As time goes by.