Slobodan Tišma, književnost i muzika: Od provokatora u umetnosti, predvodnika novotalasnih bendova do dobitnika NIN-ove nagrade

Pre 36 minuta

„Ukapirao sam da u stvari ni ne zna ko sam, ali sam ga pitao za ime i potpisao se kao autor romana - Aleksandar Tišma, a on sav zadovoljan otišao", osmehujući se govori 76-godišnji pisac za BBC na srpskom.

Mali Tišma iz Pavlove ulice

„Da li možeš da pređeš na drugu stranu, pošto ne čujem dobro na levo uvo, to mi je posledica korone?", pristojno pita pisac, dok mu maska i dalje stoji na licu.

Ni naočare za sunce ne skida, ali ne one prepoznatljive sa ružičastim romboidnim staklima, ručne izrade, koje je godinama nosio, pošto su letos, na istom ovom mestu, nestale.

„U to doba je sve izgledalo drugačije", ističe Tišma.

A seća se i tramvaja, čeličnih grdosija koji su jezdili gradskim ulicama sve do ukidanja linija krajem 1950-ih.

„On ima taj zvuk grada - kling, klang , čuju se šine kako zuje... I to je nestalo, uveli su autobuse koji su neprimetni, bešumni", naglašava.

Od jutra do sutra na Tribini mladih

Velike zasluge za to, dodaje, pripadaju prvenstveno istaknutom pesniku Miroslavu Miki Antiću, autoru čuvenog i često recitovanog Plavog čuperka iz školskih čitanki, književniku Aleksandru Tišmi i vajaru Jovanu Soldatoviću, kao i dešavanjima unutar Matice srpske, najstarije ovdašnje kulturno-naučne institucije.

Do takvog zaokreta došlo je posle raskola između jugoslovenskog predsednika Josipa Broza Tita i sovjetskog lidera Josifa Staljina juna1948, što je neposredno dovelo i do pomaka u sferama kulture i umetnosti.

To je vrsta umetnosti gde je koncept, odnosno ideja koja stoji iza umetničkog dela, važnija od njegovih formalnih i vizuelnih komponenti.

Grupa Kod: Pod represijom vlasti i pretnjama umetnika

„Njegovi studenti su dolazili da nam prete da će nas tući, pošto je on smatrao da su to gluposti, da to nije nikakva umetnost", tvrdi Tišma.