Glumac Boris Isaković u Intervjuu petkom: Ključ pomirenja na Balkanu je kod ratnih veterana

Pre 1 sata

'Muškarci ne plaču'

„Puno je ljudskih života stradalo, uništeno, ispremeštani su ljudi, to je ozbiljan tektonski poremećaj s kojim se posle manipulisalo i to je jedan od razloga zašto sada posle 30 godina nije kako treba.

„Kad živite tamo šta može da se očekuje, mladi ljudi ne znaju ništa o tome, a to je poražavajuća činjenica koja može samo da dovede do istog", kaže glumac.

Porodica

„Nije Boris Isaković smeo da kaže, `e pa neka se on našao u toj situaciji, ja ću ga igrati tako kao da me baš briga za njega`, a to ljudi traže od nas, traže da vide naš stav kroz ulogu da li ja mrzim nekog ili ga volim", kaže on.