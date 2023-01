Srbija i životna sredina: Mogu li barikade meštana sela Dadinci da zaustave gradnju mini-hidrocentrala na Rupskoj reci

Ovo selo je jedna od mnogih tačaka u Srbiji gde se meštani okupljaju da bi sprečili izgradnju MHE, tvrdeći da one uništavaju reke i životinjski svet.

Najviše protesta do sada je održano u selu Rakita, u opštini Babušnica na jugoistoku Srbije, kao i u Pirotskom okrugu.

Ko daje dozvole, a ko ih poništava

Do objavljivanja teksta, Ministarstvo građevine nije odgovorilo na pitanja BBC-ja povodom sporne građevinske dozvole.

Na poziv je odgovorio Branislav Pešić, koji za BBC kaže da su njegovi sinovi formalni vlasnici firme Water Green Energy , da on nije povezan sa projektom, ali da još, nada se, „ima uticaja na decu".

„Nastavak radova se neće desiti sve dok se ne ispitaju validnosti svih tih papira, dozvole koje su izdate, a to može da traje i šest meseci i do godinu dana, nekoliko meseci, tako savetujem sinove", kratko je rekao u telefonskom razgovoru.

'Ko vodu brani, na dobroj je strani'

„Bila je to velika reka, prali smo veš, sve se tu dešavalo", priseća se sa setom u glasu.

„Nemamo pijaću vodu, imamo bunare koji se napajaju vodom sa te reke, izgradnjom hidroelektrane, voda bi se stavila u cevi, to bi bilo pogubno za nas", priča za BBC na srpskom.

Tadašnji dekan Šumarskog fakulteta Ratko Ristić rekao je tada da je obišao 46 od do 90 do tada izgrađenih MHE i da njegov utisak je da je to što je učinjeno prirodi - strašno.