Priča o japanskim stripovima: kako su mange oduševile mlade čitaoce i pobedile Zagora

„Uvek postoji neka forma stripa sa kojim se mladi pre ostalih susretnu, pa im to posluži kao ulaz u taj svet - kod nas su to osamdesetih bili Boneli stripovi, a danas su mange.

O mangama i „običnim stripovima"

I onda polako, sve do kraja, to jest, početka.

Kako su mange stigle u Srbiju?

Odakle početi?

Čije god ime u nju da upiše, uz način smrti i vreme smrti, to se i ostvari, pa poželi da napravi „pravedniji svet" i ubija sve za koje misli da to zaslužuju.

On je, kaže, najviše uživao u Čeličnom alhemičaru , koji je pročitao nekoliko puta, dok za Napad titana kaže da ga je „držao od prve do poslednje strane".

„Ali mange koje apsolutno obožavam su Nausicaa of the Valley of the Wind, remek delo Hijaoa Mijazakija - najpoznatijeg anime autora na svetu, osvajača Oskara - i Lone Wolf and Cub, jedan od najbolje napisanih i nacrtanih stripova na planeti… Ako ne i najbolji"