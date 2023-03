Srbija, medicina i zdravlje: Ima li dovoljno lekova u Srbiji i kako cene i navike potrošača utiču na dostupnost

Pre 1 sata

Ima li dovoljno lekova u Srbiji?

Kako cena utiče na dostupnost lekova?

„Rat u Ukrajini doveo je do nestašice energenata u pojedinim zemljama ili do enormnog povećanja njihove cene, a to utiče na proces proizvodnje od osnovne sirovine, do pakovanja leka", objašnjava.