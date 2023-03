Srbija i zdravlje: Kako Srbija može da reši problem gojaznosti dece

Pre 16 minuta

Borba protiv gojaznosti koju je on prošao tek čeka oko 30 odsto ljudi u Srbiji, a rasprostranjenost ove bolesti među decom sve više zabrinjava, saopštio je u septembru 2022. godine Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

Iz Svetske federacije gojaznih upozoravaju da će do 2035. godine doći do naglog skoka broja gojaznih širom sveta i da će deca biti najugroženija, a predviđaju da će broj najmlađih u Srbiji sa ovom bolešću svake godine biti veći za 5,2 odsto.

Ova bolest dovodi do niza drugih zdravstvenih izazova kod dece, čak i onih koji ranije nisu bili učestali kod najmlađih, upozorava nutricionistkinja Jagoda Jorga.

'Sistemski problem'

Potrebno je, kako kaže, uvesti i striktna pravila o sadržaju i reklamiranju prehrambenih proizvoda, kao što je to učinila Velika Britanija.

„Dajte da to uvedemo kao društvenu normu i onda nećemo atakovati na pojedinca, jer on to ne može da rešava i osećaće se samo još lošije", apeluje doktorka.