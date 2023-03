Ukrajina i Rusija: Da li ima srpskog oružja na ukrajinskom ratištu - šta znamo do sada

Pre 11 minuta

BBC se upitima obratio Ministarstvu trgovine Srbije, nadležnom za izdavanje izvoznih dozvola za naoružanje, Ministarstvu odbrane Ukrajine, ukrajinskoj carini i kompanijama koje se pominju u objavljenim dokumentima, ali odgovore nismo dobili do objavljivanja teksta.

'Nad ruskim građanima lete srpske granate'

Navodno je oružje odatle, preko Turske, isporučeno u Ukrajinu, i to američkoj firmi koja posluje na ukrajinskom tržištu.

BBC na srpskom je na osnovu analize video snimka iz navodnog skladišta u Bratislavi utvrdio da radnici na snimku nose uniforme sa logom turske kompanije „S Sistem Logistics Services Co".

Na zvaničnoj internet prezentaciji piše i da je to prva kompanija za integrisane logističke usluge u Turskoj i „pionir inovacija u ovom sektoru, sa prvim privatnim skladištima koji opslužuje avio kompanije".

„Da li privatne kompanije kupuju na trećim tržištima i prodaju kompanijama u nekim drugim državama, to nije pitanje za Srbiju - to je međunarodna trgovina. Za nas to može da bude interesantno obaveštajno u smislu informacija, a ne zakonske obavezne ili regulative", rekao je 27. februara.