Jugoslavija i istorija: Atentat na turskog ambasadora, jedina međunarodna teroristička akcija u SFRJ

Pre 18 minuta

„Bio je to nezapamćeni događaj u posleratnoj, a možda i predratnoj Jugoslaviji", govori istoričar Nenad Petrović za BBC na srpskom.

Odgovornost za napad preuzela je militantna grupa „Borci za izvršenje pravde zbog genocida nad Jermenima" ( Justice Commando for Armenian Genocide - JCAG), čiji su članovi godinama učestvovali u brojnim terorističkim napadima na turske diplomate.

Motivi iza atentata

Hazel Čagan Elbir kaže da su od 1973. do 1984. jermenski ekstremisti ubili 34 turskih diplomata, kako u Evropi i Severnoj Americi, tako i na Bliskom istoku.

Napadi se pripisuju radikalnim nacionalističkim grupama „Jermenska tajna armija za oslobođenje Jermenije" (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia - ASALA) i „Borci za izvršenje pravde zbog genocida nad Jermenima" (JCAG).