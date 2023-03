Srbija i pravosuđe: Kako je biti sutkinja u Srbiji – diskriminacije nema, izazova ima

„Predsednice Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda su žene, kao i mnogih Osnovnih sudova, u najužem rukovodstvu Društva sudija Srbije su takođe žene, što je i logično, jer one čine najveći deo sudija", ističe za BBC Bjelogrlić, koja obavlja i funkcije predsednice Osnovnog suda u Ivanjici i članice Visokog saveta sudstva.

Zašto žene vode srpsko pravosuđe?

„Dobar deo vremena od 1995. do 2002. nismo ni primali zarade, već samo minimalne naknade sa kojima smo preživljavali uz pomoć roditelja, pa su muškarci često napuštali pravosuđe u potrazi za nekim bolje plaćenim poslom", prepričava sutkinja.

„Imali smo odliv sudija u advokaturu trbuhom za kruhom i muškarci tada nisu bili spremni da rade težak i odgovoran posao, a da za to ne budu adekvatno plaćeni.

„Ne jednom sam razgovarala sa kolegama sudijama iz inostranstva, svima je njima bilo „egzotično" da vide te sudije iz Srbije i verujte mi, do kraja svakog od tih razgovora taj pomalo podsmešljivi odnos postao je odnos respekta", kaže Boljević.

Posao i majčinstvo: Karijera 'postaje sve', dok porodica trpi

„Za žene to veći problem i dolazimo do toga da imamo sve veći broj žena u pravosuđu kojima je karijera sve, ne uspevaju da formiraju porodicu ili se na to odlučuju posle 35. godine", dodaje.