Srbija i politika: Vučićev narodni pokret za državu - šta se može očekivati

Pre 49 minuta

Lider vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u Srbiji objasnio je da time niko ne želi da ukine SNS, „jer je to najbolja partija", ali da i tamo ima „kukolja".

Očekuje se da bi u narednom periodu moglo da dođe do prihvatanja evropskog predloga za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, čemu se mnogi u Srbiji protive jer smatraju da je to put do priznanja Kosova.