Dokumentarni film, Jugoslavija i Mila Turajlić: Filmska čuvarka sećanja na bolju prošlost

Pre 12 minuta

Zemlja koja ne postoji nigde sem - na filmu

„Nesvrstanost me je zanimala kao politički koncept i razmišljala sam da li će se ona na neki način vratiti, ali nisam mogla da pretpostavim da će to biti ovako, prestigao me politički trenutak, to menja čitanje filmova", objašnjava ona.