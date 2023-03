Jugoslavija i vazduhoplovstvo: Kako se Jugoslavija povezala sa svetom, a iz Pančeva krenuo prvi noćni let u istoriji

Pre 50 minuta

Bio je to let prve redovne međunarodne putničke avionske linije, koja je prolazila kroz Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca na putu od Pariza do Istanbula, a prvi put je iz Pančeva poleteo 25. marta 1923. godine.

Ubrzo posle martovske premijere na pančevačkom aerodromu, na to mesto je 9. septembra sleteo i avion koji je obavio prvi noćni let komercijalnog putničkog vazduhoplovstva u istoriji, koji je stigao iz Bukurešta.

„Kako su tada govorili francuski piloti, za njih je to bilo pitanje života i smrti - ako ne uspeju da obave noćne letove, nije bilo smisla ni da lete", opisuje Dragana Ružić, istoričarka umetnosti iz Zavoda za zaštitu spomenika u Pančevu i autorka knjige „Od slave do zaborava", posvećene 90. godišnjici ovog poduhvata.

Trka sa Orijent ekspresom ili francuski plan 'spajanja Male antante'

Plan je bio da Pančevo zameni rumunski grad Arad kao jednu od stanica na tada najdužoj redovnoj međunarodnoj avionskoj ruti od Pariza do Istanbula dugačkoj 3.265 kilometara, navodi se u knjizi „Od slave do zaborava".

Za prelaženje puta od Pariza do Pančeva bio je potreban 31 sat, dok je let između ovog banatskog grada i Bukurešta trajao četiri sata, ali je često putovanje bilo produžavano zbog vremenskih uslova iznad Karpatskih planina, navodi se u knjizi Dragane Ružić.

Osmislili su da se deo puta od Pariza do Strazbura pređe vozom, zatim do Istanbula avionom, a 600 kilometara između Pančeva i Bukurešta trebalo je preći noću, dodaje Janković.

Međutim, naredne noći, između 9. i 10. marta, Borgar je uspeo da pređe put od Bukurešta do Pančeva, za šta mu je bilo potrebno pet sati i 10 minuta, navodi se u knjizi „Od slave do zaborava" posvećenoj 90. godišnjici leta.

Tako je čitav let od Pariza do Carigrada izveden za 32 sata, navodi se u tekstu Zorice Janković.

'Privilegija bogatih'

Avionska karta od Pančeva do Pariza koštala je 725 tadašnjih francuskih franaka, do Beča je iznosila 335, do Bukurešta 215, a do Budimpešte 145, navodi se u knjizi Dragane Ružić.