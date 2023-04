Intervju petkom: Zdenko Kolar za BBC na srpskom - O Superheroju, tramvajima i Idolima

Pre 1 sata

„Kakav bi to solo album bio da nisam zapevao - ja jesam bas gitarista, ali ne vidim sebe kao nekog virtuoza.

„Dokazao sam sebi da to mogu, sad da li je to neka genijalna stvar, verovatno nije, a možda i jeste. Meni je lepa - da nije, ne bih je objavio", govori Zdenko Kolar, autor i bas gitarista, u intervjuu za BBC na srpskom.

'Tramvaj zvani čežnja'

Njegovi članovi su, između ostali, bili i pokojni Vlada Divljan, čuveni muzičar po kome danas nosi naziv paliluski Centar za kulturu, Srđan Šaper, marketinški stručnjak i nekadašnji član predsedništva Demokratske stranke, i Nebojša Krstić, savetnik Borista Tadića u oba predsednička mandata, od 2004. do 2012.

„Solidno sam zarađivao kao muzičar i to je stizalo na žiro račun, ali u jednom trenutku je prestalo da stiže i normalna je stvar da počneš nešto da radiš", priseća se nekadašnji basista Idola.

„U tri sam izlazio iz garaže na Dorćolu i do tamo mi je trebalo pola sata otprilike, ako nije sneg i ne pravim prtinu, a i toga je bilo.

„A najviše me je veselio kraj smene", kroz osmeh govori Kolar, blago se njišući u tramvajskim kolima.

'Ti si taj, naš Superheroj'

„Vuklo se to par godina i onda je došla korona - sedeli smo kući, čuli se telefonom i rekli: 'ajde da uradimo'.

„Interesantno je da je ceo album snimljen sa živim bubnjem, osim Opekotine , a sve pesme su bubnjarski odsvirane od prvog do poslednjeg tona", objašnjava muzičar, gustirajući lagano kafu.

„Zamišljam sebe da je izvodim uživo, ali neću da odajem tajnu kako bi to moglo da bude na bini, mora da se doživi", dodaje.

Kaže da mu se prilikom rada na ovom albumu ukazala jedinstvena autorska prilika jer „nikada nije komponovao do sada".

I ranije se, kaže, hvatao mikrofona, uglavnom kao prateći vokal, pa i solo više puta, ali „sticajem okolnosti" sve do sada „nije imao ni jedan snimak" gde je u ulozi vokalnog protagoniste.

„Pevam celog života, nisam repa bez korena, a da li je moja boja glasa lepa, da li se nekome sviđa, ni to nije bitno, to je stvar ukusa.

Zvuk ulice sa Vladom Divljanom

„Vlada nije udarao u pojačala, ali bubnjar Kokan Popović jeste bubnjeve i činele, kao Kit Mun iz (kultne engleske grupe) The Who .

Od 'Paket aranžmana' do 'Odbrane i poslednjih dana' sa Idolima

„Sećam se da mi je Vlada tražio da mu dam bas, pa me pozvao da siđem i vidim o čemu se radi, a dole Nebojša Krstić svira moj instrument, Srđan Šaper na Vladinom les polu (tip gitare), a on udara bubnjeve.

Isprva su se, kaže Kolar, zvali Dečaci i bradonje, jer su on i bubnjar Jovanović nosili ovaj modni detalj na mladalačkim licima, ali su ubrzo postali i do kraja ostali - Idoli.

Do ručka su, kaže Kolar, bili u studiju, dok su posle obroka odlazili na koncerte u Bjelovar, Varaždin, Rijeku, Karlovac i druge gradove u Hrvatskoj, a potom se vraćali nazad.

„Nismo dobili ni kintu, čak smo na kraju jedan koncert svirali džabe da bi vratili dug menadžeru koji je to radio", ističe Kolar.

Opisujući ovo razdoblje, od nastanka grupe do mini-albuma i neposredno po izlasku, basista naglašava da su to bili „pravi Idoli".

„Vlada ih na početku nije sputavao, zašto da ne, ali se na kraju ispostavilo da je to bila velika greška", ističe nekadašnji basista Idola.

Ne precizirajući zašto, dodaje da se to pokazalo na narednom albumu „Čokolada", snimanom u Engleskoj, na kome Kolar nije svirao zbog odsluženja vojnog roka, i poslednjem „Šest dana juna", te naposletku i raspadom grupe.

Sarađivao je sa mnogim kolegama, a bio je i član Old stars benda (Old Stars Band) Vlade Divljana, sa kojim je ostao prijatelj do njegove smrti marta 2015.