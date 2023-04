Film i Đorđe Kadijević: Pola veka „Leptirice”, ostvarenja koje je 'veći utisak ostavilo na gledaoce, nego na kinematografiju'

„Ako je nešto ostavilo pečat na meni, kada me ljudi vide, onda je to Leptirica ", govori Đorđe Kadijević, reditelj ovog dela, za BBC na srpskom.

„Horor me uopšte ne zanima - to je jedan holivudski komercijalni žanr koji se masovno proizvodi jer ljudi vode da uz koka-kolu van radnog vremena gledaju filmove koji zabave mešavinom straha i šale.

„Kada padne mrak ne mogu da zaspim u sobi u kojoj nisu do kraja spuštene roletne, jer imam strah da me neko posmatra iz mraka", ističe Risantijević.

Od 'crnog talasa' do 'strave i užasa'

'Uvek se setim Leptirice u šumskoj tišini'

Kakav je uticaj Leptirice na domaću kinematografiju?

„I to suštinski pokazuje do koje mere je ovo jedno savršeno neotkriveno blago i tajno oružje koje se ne koristi dovoljno", dodaje.

Naturščici, profesionalci i najbolji glumci

„Postojao je jedan poseban entuzijazam za to u ekipi i to me je jako hrabrilo i mislim da je to još jedan od uzroka uspeha filma", ponosito ističe Kadijević.