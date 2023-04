Pečat Stefana Nemanje: Može li se kulturno-istorijska baština vratiti u Srbiju

Prema Zakonu o javnim nabavkama, državne ustanove ne mogu da se nadmeću u licitacijama i aukcijama, ali to mogu da čine preko posrednika.

„Važno je da bude otkupljen, jer, osim što Istorijski muzej baštini vladarske predmete, to bi bio prvi original iz Nemanjićkog perioda u našoj zbirci", rekla je Bojić.

Da li je ovo zaista pečat Stefana Nemanje?

„O autentičnosti predmeta najpre svedoči dobro dokumentovani kontekst u okviru koga je on pronađen, a daljom analizom dolazi se do dodatnih podataka o predmetu i vremenu u kome je nastao, a mogu ići i u smeru dodatnog potvrđivanja autentičnosti, ako za to postoji potreba", kaže Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva.