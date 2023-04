Srbija, Britanija i vize: Da li onlajn peticija može da donese lakši put u London

Pre 37 minuta

Ona traži da se državljanima Srbije dozvoli poseta do 90 dana bez viza, kao i za zemlje Šengena (čiji Britanija nije deo), što je do sada potpisom podržalo oko 9.300 ljudi (podatak od 19. aprila, oko 14 časova) .

„Izgleda da se neke stvari ipak mogu desiti, da nešto može krenuti od pojedinca i da efekat snežne grudve koja se kotrlja niz planinu ipak ima nekog smisla - to me raduje i daje mi nadu i oko mnogih drugih stvari, od očuvanja životne sredine do socijalnih pitanja."