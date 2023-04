Britni Spirs, muzika i poznati: Da li je trenutak da preispitati nasleđe pop pevačice

Oslobađanje od zakonski nametnutog starateljstva nad Britni Spirs bila je među najznačajnijim vestima u pop kulturi u 2022. godini, a pevačicin svaki pokret i dalje privlači pažnju medija.

Spirs je zvezda koja podstiče jedinstvenu posvećenost - njeni obožavatelji su toliko lojalni da su pokrenuli društveni pokret #OsloboditeBritni (#FreeBritney) kako bi skrenuli pažnju sveta na starateljstvo, zbog koga pevačica nije mogla da donosi odluke u ličnom i poslovnom životu više od 13 godina.

Ograničavajući pravni aranžman, koji je Spirs opisala kao „zlostavljački", nametnut joj je zbog brige roditelja i menadžera za njeno mentalno zdravlje, okončan je u novembru 2021, čime joj je predata kontrola nad ličnim životom i karijerom.

U junu 2022, Britni se udala za Sema Ašgarija, sa kim se zabavljala šest godina, a zatim se u avgustu vratila na top liste s pesmom Hold Me Closer, blistavom saradnjom sa Eltonom Džonom u kojoj se spajaju elementi njegovih klasičnih hitova poput Tiny Dancer, Don't Go Breaking My Heart i The One.

Pesma je stigla do mesta broj šest na američkoj top listi i trećeg mesta na britanskoj top listi singlova, čime je postala najbolje plasirani singl na oba ova tržišta u poslednjih deset godina.

Ako pesma Hold Me Closer deluje kao proračunati povratak - to je visokoprofilni duet sa refrenom koji zvuči poznato - ona je takođe i veoma uzbudljiva.

Čak i ako se ne ispostavi da ova pesma najavljuje povratak snimanju novih pesama i nastupima uživo za Britni Spirs, koja u ovom trenutku nije dužna da se dokazuje nikom sem sebi, ona predstavlja priliku da preispitamo njeno muzičko nasleđe.

Njoj najčešće nisu priznate zasluge - u posebno surovoj kritici njenog drugog albuma Oops!... I Did It Again iz 2000, ona je opisana kao „prava 'tabula raza', nacifrana lutkica isprogramirana da zadovolji što je više moguće različitih fanova i njihovih fantazija."

Ali 25 godina nakon proboja sa Baby One More Time, ikoničnim debi singlom, koji je najavio novo zlatno doba tinejdžerskog popa, nije preterivanje nazvati Britni Spirs najuticajnijom pop zvezdom njene generacije.

Autor fotografije, Alamy Potpis ispod fotografije, U početku opisana kao „nacifrana lutkica", Britni se dokazala kao pevačica, izvođačica i kao jedna od najuticajnijih pop zvezda njene geracije

Mnogi izvođači, od Lejdi Gage, koja ju je opisala 2009. kao „najprovokativnijeg izvođača trenutno" do Lane del Rej, smatraju ju je inspiracijom.

„Postoji nešto kod Britni što me je privuklo njenoj muzici," rekla je Del Rej 2021, „i način pevanja i to kako izgleda".

Nedavno, veoma cenjena japansko-britanska kantautorka Rina Savajama izjavila je da je Britni bila prva pevačica, čija muzika ju je osvojila.

Setila se kako je gledala spotove Britni Spirs kao mala i da je mislila: „Želim da mi bude starija sestra".

Njeni spotovi su mogli da budu visoko budžetni koncepti poput onog za pesmu Lucky, u kome igra usamljenu holivudsku glumicu ili koketnu stjuardesu (Toxic), ali u singlu Stronger iz 2000, pokazala je da može da drži našu pažnju ni sa čim više od plesnih pokreta i jednostavnih rekvizita poput stolice i štapa.

Švedska kanautorka Tove Stark je potpuno iskrena kada odgovara na pitanje kako ju je Spirs inspirisala kao muzičarku.

„O bože, na toliko puno načina," rekla je ona za BBC Kulturu.

„Podstakla je možda kod mene nezdrav nagon za popularnošću, želju da u potpunosti budem pop princeza čistog srca. Njen glas, način na koji pleše, plava kosa … sve su to bili uticaji."

Bez straha

Spirs je dugogodišnja LGBTKju ikona, čije energične koreografije su inspirisale savremenu drag scenu.

Džonbers Blond, dreg performer iz Severne Irske, finalista u poslednjoj sezoni britanske verzije rijaliti šoua Ru Polov Dreg rejs (RuPaul's Drag Race) kaže da su ga posebno fascinirala dva nastupa Britni Spirs na dodeli MTV video muzičkih nagrada.

Spirs je 2000. izvela splet pesama (I Can't Get No) Satisfaction i Oops!... I Did It Again, tokom koga je pokazala kako dominira scenom i koliko su njene koreografije precizne.

Sledeće godine, izvela je pesmu I'm A Slave 4 U, a oko njenih ramena bio je obavijen živi piton.

„Mislim da me je inspirisala neustrašivost tokom ta dva nastupa na MTV nagradama," kaže Blond.

„Ako želite da nastupate kao dreg kraljica, morate da bude neustrašivi, čak izaći iz kuće obučen kao žena je hrabro, a Britni je to sigurno."

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Na dodeli MTV nagrada, Britni je priredila legendarni nastup, kada je izvela "I'm a Slave 4" U sa burmanskim pitonom obavijenim oko vrata

Pa zašto je, uz pohvale izvođača koji su krenuli njenim putom, Britni Spirs i dalje pomalo potcenjena?

Delimično, to je posledica onoga što možemo nazvati „pričom tome kako je postala zvezda".

Dok je odrastala u gradiću Kentvudu u državi Luizijana, koja je deo američkog takozvanog biblijskog pojasa, Spirs je pokazala neverovatan talenat za pevanje i sklonost ka nastupu.

„Bila sam u svom svetu. Shvatila sam šta želim da radim kao veoma mala," objasnila je ona u velikom intervjuu magazinu Roling Stoun 1999.

Sa 12 godina, posle učešća u nekoliko izbora za nove zvezde, poput Potrage za zvezdama, i par snimljenih reklama, Spirs je dobila ulogu u emisiji „Klub Mikija Mausa", veoma odmerenoj muzičkoj emisiji, gde je pevala i igrala pored budućih zvezda kao što su Džastin Timberlejk, Kristina Agilera i glumac Rajan Gosling.

Ali kada je započela solo karijeru 1998, četiri godine posle ukidanja emisije „Klub Mikija Mausa", naziv „mausketirka" se kod nje duže zadržao nego kod bilo koga od njenih kolega iz istog serijala.

Možda je objašnjenje da je njen uspon u drugoj polovini devedesetih bio toliko vrtoglav da mediji nisu mogli to da razumeju kako treba.

Njen neodoljivi debi singl ...Baby One More Time, koju je napisao i producirao Maks Martin, švedski muzički genije, koji je do danas napisao više hitova za Bilbordovu top listu nego bilo ko drugi, sem Džona Lenona i Pola Mekartnija, nije bio samo hit, već i pop kulturni fenomen.

Tome je pripomogao nezaboravni video u kome je Spirs odabrala da nosi školsku uniformu, a ovaj izgled često tumače kao veoma sugestivan, ali koji takođe odražava njene godine - ovaj singl je postao jedna od najprodavanijih pesama svih vremena.

Njen album, takođe nazvan ...Baby One More Time do sada je prodat u 26 miliona primeraka širom sveta, nakon hitova poput Sometimes i (You Drive Me) Crazy.

„Kada je ...Baby One More Time objavljen, tržište, posebno u Americi, bilo je zasićeno zvukom boj bendova," primetio je Alim Keradž, novinar koji piše o muzičkim, kulturnim i LGBT temama.

„Mislim da od vremena Madone nije se pojavila ženska pop zvezda koja se lansirala ka vrhu na taj način."

Tokom 1999, Spris je toliko bila uspešna da je mogla da započne Baby One More Time turneju, u okviru koje je nastupila u 56 gradova širom Severne Amerike, ali njena popularnost je bila obeležena izvesnom dozom prezira.

Zato što je bila previše mlada i nije napisala nijednu pesmu na albumu, bilo je suviše jednostavno otpisati je i dehumanizovati je kao „pop lutkicu".

„Ne sumnjam da je u početku Maks Martin imao ogromnu ulogu tome kako je …Baby One More Time zvučao," Keradž odgovara, „međutim, način na koji ona nosi pesmu, dubina glasa i izvođenje je isključiva zasluga Britni. Ona kontroliše tu pesmu."

Prema Keradžu, umanjivanje kreativnog zalaganja Britni Spirs je dodatno pojačano otrovnom kombinacijom seksizma i elitizma.

„Od samog početka, za Britni u medijima su govorili da je 'glupa' ili da je 's dna kace'", kaže on.

Ponekad je snobovština bila veoma vidljiva, upotpunjena snishodljivom mizoginijom - u recenziji njenog albuma u magazinu Roling Stoun piše da je naslovna pesma uspela da „efikasno pretvori ovu bivšu 'mausketirku' rođenu u malenom gradu u Luizijani u režeću provokatorku, zbog čijih godina možete da zaglavite u zatvoru."

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Nakon što je započela karijeru kao tinejdžerska zvezda, Spirs je usavršila vokalnu tehniku i napisala je neke od pesama koje izvodi, inspirišući zvezde poput Lejdi Gage i Čarli EksSiEks

Pošto se probila na scenu krajem devedesetih, u završnom delu ere kojom su dominirali snažni vokali poput Selin Dion i Maraje Keri, jedinstveni glas Britni Spirs je nažalost često potcenjen.

Keradž ukazuje na njen zreliji treći album Britney, na kome je prihvatila ar en bi zvuk na pesmama poput I'm A Slave 4 U ili soft rok u pesmi I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, što je trenutak u kome je iskazala njen vokalni stil.

„Ona glasom ide ka sve šaputavijim teksturama, igra se sa različitim zvukovima koje je u stanju da dočara kako bi podigla pesmu na veći nivo," Keradž kaže, poredeći tu fazu sa Kajli Minog i Dženet Džekson.

„Po mom mišljenju," dodaje on, „njena sposobnost da koristi glas kao glumica, da preuzima različite tonalitete, dubine glasa i vibracije, govori da ne postoji niko ko to može da uradi sem nje."

Ovu procenu njenih vokalnih sposobnosti deli i Endru Vat, producent koji je radio sa njom na ovogodišnjem duetu sa Eltonom Džonom, Hold Me Closer.

„Prosto ne možete da verujete kako ona dobro slaže njen glas i da je u stanju da peva dva glasa, što je jedna od najtežih stvari koje možete da uradite, izjavio je on za Gardijan u avgustu, dodavši:

„Ona vrlo dobro zna kada je snimljena najbolja deonica. Ona je preuzela potpunu kontrolu."

Kako je pronašla svoj glas

Kako je Britni Spirs napredovala u karijeri, preuzela je više kontrole u pravljenju muzike od samog početka kreativnog procesa.

Keradž kaže da je imala sklonost da pronalazi saradnike, koji bi „poremetili status kvo aktuelne pop muzike" - poput inventivnog ritam i bluz dua Neptuns (The Neptunes), koji su producirali njen hit s početka 2000-ih I'm a Slave 4 U i Boys i Mobija, sa kojim je snimila pesmu Early Mornin' inspirisanu trens muzikom.

Ova pesma se pojavila na njenom četvrtom albumu In the Zone, na kome je napisala osam od 12 pesama, među kojima je predivna svedena balada Everytime.

„Video za tu pesmu se vrteo stalno MTV-u kad sam imala 11 godina i sećam se kako mi je bilo krivo zbog nje," kaže Stark, ukazujući na stihove koji govore o kajanju, kao i video u kome je prikazana tamna strana slave.

„Kad čujem tu pesmu sada, loše se osećam zbog nje."

In the Zone je bio još jedan korak napred za Spirs, ali vrhunac njenog opusa se desio četiri godine kasnije sa albumom Blackout iz 2007, neverovatno inovativnoj ploči, koju potpisuje kao izvršna producentkinja.

Na njemu su se nalazili veliki hitovi poput Gimme More i Piece of Me, ali Blackout nije samo doneo revolucionarnu produkciju u kojoj su spojeni tehno, EDM i dabstep (tada veoma novi žanr); na njemu je Britni Spis iskazala neustrašivost.

Piece of Me, pesma koja se bezobzirno poigrava sa negativnim stereotipima o pevačici, koji su vladali u to vreme, pozivala se na pevačicino iskustvo kao retko koja pop numera.

„Ne smatram da je štetno što radim i što sam mama," peva Britni u ovoj pesmi.

„A pored nošenja deteta po ceo dan, odlično zarađujem." („Guess I can't see the harm in working and being a mama. And with a kid on my arm, I'm still an exceptional earne".)

Nije bilo važno što Spirs nije napisala ovu pesmu, sve što je bilo neophodno reći, ona je uradila samom tim što ju je otpevala.

Blackout je podigao lestvicu visoko, ali tokom čitave karijere Britni Spirs je pokazala talenat za odabir odličnih pesama.

„Da li ste preslušali njene albume? Njene pesme su veoma inteligentne," rekla je Čarli EksSiEks, kantautorka koja naginje avangardnom popu, u intervju 2014. godine.

„Njene pesme su osmišljene na potpuno neverovatan način, mislim da je njena muzika vrlo interesantna i promišljena."

U februaru 2008, tri meseca posle objavljivanja albuma Blackout, nad pevačicom je bez njenog pristanka uspostavljeno starateljstvo, koje je trajalo 13 godina.

Tokom ovog perioda, ona je objavila četiri albuma: Circus (2008), Femme Fatale (2011), Britney Jean (2013) i Glory (2016).

Iako je zvuk na albumu Femme Fatale bio spektakularan, a sa ovog izdanja su objavljeni singlovi Hold It Against Me i Till the World Ends, može se tvrditi da je samo Glory bio delo u kome je Britni potpuno unela sebe.

„Veoma pažljivo biram sa kim radim i naučila sam tokom vremena da kažem ne," izjavila je ona za magazin Nju mjuzikal ekspres, po objavljivanju albuma Glory."

„Volim da udovoljavam ljudima, tako da mi je to nije bilo lako da to radim, čak i ako mi se nešto ne sviđa, ja ću pristati, kako bi usrećila tu drugu osobu. Sad sam odlučila da ovaj album bude u potpunosti u skladu sa mojim željama. Bila sam veoma sebična u tom smislu."

Međutim, njenu karijeru između 2013. i 2017. nije samo obeležila čuvena rezidentura u Las Vegasu, gde je nastupila 248 puta, što nije predstavljalo samo uspeh na blagajnama zbog zarade od 137,7 miliona dolara, već je uticalo na revitalizaciju pomalo ustajale reputaciju ovog grada.

Pošto je Britni Spirs privukla ogroman broj ljudi u Las Vegas, mnoge savremene pop zvezde, poput Lejdi Gage, Adel i Dženifer Lopez su potpisale unosne ugovore za nastupe u ovom gradu.

Ma koliko ovaj serijal bio uticajan među pop zvezdama, ne treba zaboraviti da je Spirs navodno nastupala pod prinudom.

U avgustu 2022. objavila je link na Tviteru koji sadrži dvadesetdvominutnu glasovnu poruku u kojoj je naglasila koliko je „obeshrabrujuće" iskustvo bilo živeti i raditi u skladu sa onim što su joj nametnuli staratelji.

„Znam da su moji nastupi bili užasni," opisala je ona karijeru u Las Vegasu. „Bila sam poput robota."

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Britni Spirs je stetkla lojalnu podršku, pošto su mnogi njeni fanovi učestvovali u „Oslobodite Britni" pokretu

Ovo ne bi trebalo da zaseni niz uspešnih nastupa s početka karijere i na turnejama i u muzičkim spotovima.

I ako nas je pokret #FreeBritney nečemu naučio o Britni Spirs, to je da ona ne mora puno da priča da bi ljudi stvarno navijali za nju.

„Od samog početka, osećao sam da je ona posebna i drugačija u odnosu na druge pop zvezde," kaže Stark.

„Mislim da mnogi se isto tako osećaju. Iz nekog razloga, prosto deluje vam kao da je poznajete."

Keradž tvrdi da preovlađujuća saosećajna reakcija javnosti na detalje o starateljstvu nad njom je još jedan dokaz njenog trajnog uticaja.

„Britni Spirs je deo popularne kulture, zato što ona obuhvata svaki aspekt moderne poznate ličnosti," objašnjava on.

„Ona je američki san, njena priča je upozorenje svima, zatim iskupljenje, a na kraju simbol oslobađanja."

Ne postoji mogućnost da se ona ikada povuče iz javnosti - sledeće godine biće objavljeni necenzurisani memoari u kojima je obećala da će se baviti „događajima u životu o kojima nisam mogla otvoreno da govorim".

Iz tog razloga, čak iako se njen povratak na top liste 2022. ispostavi kao slučajni uspeh, a ne predznak velikih stvari koje će se desiti u budućnosti, mesto Britni Spirs u pop panteonu je u potpunosti zagarantovano.

