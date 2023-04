Partizan i Evroliga: Kad tri poena vrede mnogo više, legendarni koševi crno-belih

Pre 24 minuta

Šut za tri poena za pobedu, onaj u koji stane cela sezona, menja karijere i rađa velike igrače - to su trenuci koje ljubitelji košarke najviše vole i čine ovaj sport izuzetnim.

„Tražio sam da on odlučuje, nije prvi put, nadam se da nije ni poslednji.

„Zahvaljujući tome što radi na tom šutu beskonačno i to mu je prešlo u automatizam. Ključ je u posvećenosti", objasnio je Željko Obradović, trener Partizana.

Đorđević za titulu prvaka Evrope

„Još 25, 24 sekunde", odbrojavao je Dragan Nikitović, komentator Radio-televizije Beograd, do kraja meča.

Na desetak sekundi do kraja igrač u zelenom dresu, sa brojem šest na leđima, zaleće se ka košu i nekako u gužvi uspeva da šutne.

„Moj cilj je bio da dođem do prave pozicije. Moja opsesija je bila do dođem do mesta sa kog ruka automatski reaguje.