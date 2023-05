Tragedija u Beogradu: Soba sećanja na žrtve iz beogradske škole „Vladislav Ribnikar"

O planovima za mogućeg uređenja prostora ispred škole izgradskog Sekretarijata za komunalne delatnosti novinara BBC-ja uputili su na komunalnu inspekciju opštine Vračar, ali do objavljivanja ovog teksta odgovori nisu stigli.

„Škola će sve predmete koje su građani prethodnih dana donosili prvo ponuditi roditeljima stradalih učenika ukoliko žele da nešto od toga da odnesu kući, a ono što ostane, škola će sačuvati kao sećanje", kaže on.

Od učionice do memorijalne sobe

'Potrebno je govoriti i o uzrocima'

„Obeležje treba da bude pažljivo osmišljeno jer se radi o tragediji u kojoj je jedno dete ubilo nekoliko vršnjaka, a to je vrlo osetljiva stvar".

„Kada se tamo ode, to je prvenstveno u cilju edukacije - idemo do nekog spomenika i govorimo o tome šta se desilo kako se to ne bi ponovilo, tako da spomenik, ploča ili soba treba da imaju edukativnu svrhu", objašnjava Pisari.