Masovno ubistvo u Velikoj Ivanči: Kako se mala sredina nosi sa tragedijom, deceniju kasnije

Pre 30 minuta

Vozeći do mesta na kojem se put završava, ne srećem nijedan autombil koji bi mi krenuo u susret, a na kraju druma shvatam da su pukotine na asfaltu tek površinske rane.

Stižem do mesta gde su gotovo sve kuće zarasle bršljenom, dok u dvorištima oko njih buja trava i korov koje nema ko da pokosi.

„Stvarno je to bio jeziv dan, pogotovo zato što je bukvalno gotovo sve kuće u ovom delu sela zatvorio, a ljudi su sve to baš loše podneli.

„Verujem da se plaše ljudi, ne može tako nešto da te ne plaši, ali mislim da je veliki problem što ne shvataju zašto se to dogodilo i zašto se takve stvari i danas događaju", govori Veličković dok stojimo pored iskrivljene drvene ograde kuće u kojoj niko više ne živi.

Željana Đokić, psihološkinja iz Novog Sada, ističe da u manjim sredinama sve indirektne i direktne učesnike tragičnih događaja, bili oni žrtve, počinioci ili njihovi bližnji, čeka „mnogo veći teret" u zajednici nego one koji su ovakve traume doživeli u velikim gradovima.

'U kući šok, u selu muk'

Njegova kuća udaljena je samo dva kilometra od mesta na kojem je počinjeno ubistvo, a Dragan je tog aprilskog jutra za tragediju saznao „sa lica mesta", priseća se on za BBC na srpskom.

„Tog jutra je trebalo da radimo nešto i otišao sam da se nađem sa Banetom, mojim bratom i Ljubišinim sinom - on je umeo da malo prošeta do mesta gde nas je uglavnom čekao, mi smo stigli i videli smo da ga nema, ali nije to delovalo nešto neuobičajeno.