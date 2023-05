Srbija i obrazovanje: Mali broj psihologa i pedagoga u školama, a posla za njih sve više

Pre 1 sata

„Tada su me i jedini put poslali tamo, a u naredne četiri godine sam odlazio samostalno - po savet, da pomognem kad je potrebno, ali i kako bih pobegao sa časa i izbegao da me profesori pitaju kada nisam spreman", kaže sada tridesetogodišnji Nišlija za BBC na srpskom.

On je jedan od učenika kome su školski psiholozi i pedagozi ostali u lepom sećanju, a dodaje da su mu česti odlasci kod školskog psihologa pomogli da brine o sopstvenom mentalnom zdravlju.

„Ali sve to staje kada dođe učenik i njemu se posvetimo u potpunosti", kaže Stefan Anđelković, pedagog u dve niške osnovne škole, za BBC na srpskom.

Obično to znači da taj jedan stručni saradnik radi i kao psiholog i kao pedagog.

Ali, to je samo delić posla školskog psihologa i pedagoga.

Međutim, u praksi se to razlikuje od škole do škole, a zavisi i od stručnog saradnika, kaže Olja Jovanović, docentkinja na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Za to je potreba sistemska promena, ističe ona.

„Čini mi se da su razlozi za to finansijske prirode i popuštanja uprave kako bi mogli da se izbore sa manjim budžetima za školu, pa se odlučuju za jednog psihologa ili pedagoga ukoliko moraju da biraju.

'Sve staje kada dođe učenik'

„Sve više učenika dolazi da razgovara o raznovrsnim problemima sa mnom, otprilike sedam do deset dnevno.

„Njihova prenkovanja (šale, nekada neslane, koje su postale popularne na društvenim mrežama koje prate mlađi uzrasti) putem telefona došle su do granice uznemiravanja, pa smo morali da reagujemo kao stručna služba bez obzira što se to nije dešavalo za vreme nastave jer je naš zadatak da klima u školi bude pozitivna i da nema problema među učenicima", navodi on.