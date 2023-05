Tina Tarner i muzika: Kako se Beograd seća rokenrol heroine i njenih koncerata

Pre 57 minuta

Rokenrol kraljica, kako su je mnogi zvali, preminula je 24. maja. 2023. ostavivši iza sebe brojne nagrađivane albume i pregršt antologijskih hitova, poput The Best, What's Love Got to Do with It?, Steamy Windows, Private Dancer, We Don't Need Another Hero, GoldenEye...