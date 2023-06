„Srbija protiv nasilja“: Fenomen Ferari zastave na protestima u Beogradu

„U Italiji je to brzo izazvalo pažnju, vrlo dobro se sećam", kaže crnogorski političar Miodrag Lekić, koji je tokom 1996. i 1997. bio ambasador tadašnje Savezne Republike Jugoslavije u Rimu, za BBC.

Crvena zastava sa crnim konjem na žutoj pozadini bila je na ulicama i tokom 5. oktobra 2000, kada je Milošević svrgnut sa vlasti, kao i na opozicionim skupovima „1 od 5 miliona" od 2018. do 2020.

'Beograd je svet'

Ivan Protić, urednik agencije Beta, koji je izveštavao sa tih demonstracija, kaže za BBC na srpskom da se na protestima osećala radost „što se posle niza godina nešto pokrenulo", ali i „očekivanje da će sad sve da krene relativno brzo i to ka Evropi".

„Sve to bila je vrsta erupcije radosti i zadovoljstva zato što su se stvari pokrenule, kao i nade da će stvari ići brzo ka najboljem što postoji u svetu i Evropi."

Đinđić o zastavi i 'mama mia'

„U međuvremenu smo kupili igračku, ferari automobilčić, otišli do stranke i poklonili njegovom sinu."

Milošević je tada, na skandiranje „Slobo, mi te volimo", odgovorio rečima „volim i ja vas" , što je do danas ostala jedna od najpoznatijih njegovih izjava.

Priča o zastavi je brzo stigla i do Italije.

„Tokom protesta me je pozvao prijatelj odande, kaže video sam te sada na televiziji sa Ferari zastavom, ovde se baš priča o tome, nikome nije jasno šta se događa", priseća se Igor.

„Bili su šokirani, pitali me da li ja sada manje volim Ferari zato što Italija učestvuje u bombardovanju Srbije, a kod mene u sobi slika zastave sa protesta koju sam hteo da poklonim Di Montecemolu.

'Srbija protiv nasilja'

„Hteo sam da je uramim i da mi stoji na zidu, misleći da je nećemo više iznositi jer je pobedila i da je to to, ali nije i meni je to tužno."