Srbija i politika: Mogu li protesti da prežive leto - ko će biti izdržljiviji vlast ili opozicija

Pre 50 minuta

Demonstranti, predvođeni delom opozicije, nešto više od mesec dana zahtevaju promene i odgovornost vlasti zbog, kako navode, dugogodišnjeg stvaranja ambijenta koji je doveo do porasta nasilja u zemlji.

„Protesti će trajati sve do ispunjenja zahteva", poručuje Radomir Lazović, poslanik Pokreta „Ne da(vi)mo Beograd" skupštini, za BBC na srpskom.

Organizatori protesta na skupu u petak, 9. juna, najavili su da će protesti naredne nedelje „dobiti novi oblik" ukoliko zahtevi ne budu ispunjeni, ali šta to znači i dalje nije poznato.

„Pitanje je samo ko će biti izdržljiviji - vlast ili demonstranti - i da li dolazi do dovoljno velike promene u javnom mnjenju da se naslućuju posledice na narednim izborima.

„Ali sve je to živo. Pokret mora da reaguje da stvari koje političari govore, rade ili ne rade i traži nove načine da motiviše ljude da izađu na proteste", kaže Kamerts za BBC.

Sve to, ističe, ukazuje da će protesti i u narednom periodu „kratkoročno ostati vitalni", ali da će se teško „približiti brojevima iz proteklih nekoliko okupljanja".

Do sada je u protestima učestvovalo više desetina hiljada ljudi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić do sada su više puta isticali da „opozicija pokušava da politički iskoristi tragediju", i da zahteve nisu spremni da ispune.

Varljivo leto '23

Ovog puta nema kiše, koja je marljivo padala gotovo čitavog maja, ali to nije sprečilo demonstrante da šetaju.

„Ništa se ne dešava... Dođemo, šetamo od jedne do druge tačke i to je to", navodi.