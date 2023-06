Novak Đoković i tenis: Osvojio je Rolan Garos i 23. grend slem - da li je najveći teniser svih vremena

Pre 55 minuta

Upravo je broj grend slemova jedan od najvećih argumenata u debati ko će biti „koza" iz sveta tenisa - akronim GOAT (Greatest of all time), to jest koza na engleskom, koristi se u sportskom slengu za najboljeg ili najvećeg igrača u istoriji.