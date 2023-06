Disciplina kičme: Četiri decenije od revolucije u stilu i stihu, prvenca „Sviđa mi se da ti ne bude prijatno”

14 jun 2023

Ovo žanrovski skoro neuhvatljivo izdanje je do danas steklo kultni status, a smatra se i izuzetno inovativnim, revolucionarnim i uticajnim za to vreme jer je njim, između ostalog, poslata poruka koja se „ticala svih mladih u Jugoslaviji".

„I danas kada ga preslušavam, presrećan sam i mislim da je to razvaljivanje", govori Todorović, danas proslavljeni srpski glumac, za BBC na srpskom.

Primalni napad bas gitarom i bubnjevima

'Bomba pored uveta'

Album je prema dostupnim informacijama sniman uživo, u periodu od 6. do 12. decembra, u studiju Tivoli u Ljubljani.

Todorović kaže da su do te mere bili uvežbani da je njemu za bubanj trebalo „jedan ili dva dana", dok je Koja imao „četiri ili pet" da dosnimi preostale delove.

„Odjednom u tri noću čujemo Pečate, gruva do daske", priseća se Todorović, tada 17-godišnjak.

On misli da je Anton uključio miksetu odakle je glasno počela da trešti ova pesma, dok gitarista Partibrejkersa kaže da ju je u mrklom mraku pustio upravo Koja.

„Bili smo u fazonu da probamo da čujemo šta je to veče snimljeno, ali je bilo teško iz sobe gde se sviralo i gde smo spavali dospeti do magnetofona u drugoj prostoriji.

„Oni su bili jako uvežbani i spremni, a Koja bi me ponekad pitao za neki savet", ističe gitarista.

„To je bio jedan od motiva da me Šarlo pozove na snimanje jer tada kod nas niko nije radio tu tehniku, a i kod Koje je to isto došlo do izražaja", govori Jurij za BBC na srpskom.