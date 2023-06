Predškolske ustanove: Mikrosvet druženja, učenja kroz igru i razvoja u obdaništima

„U tim ustanovama se odvija ogromno učenje, to je mikrosvet u kom se deca susreću sa vršnjacima i odraslima.

„Istraživanja pokazuju da upravo u ranim godinama života dolazi do najintenzivnijeg razvoja, podstiče se interakcija sa sredinom, kritička razmatranja. Ukoliko se to propusti, jako je teško kasnije nadoknaditi", objašnjava Jelena Vranješević, profesorka razvojne psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Igra kao sastavni deo učenja

„Ručak je posle spavanja, nekada i pevamo dok čekamo jelo, pričamo i igramo se, a onda dolaze mame i tate ili babe i dede po decu i to je kraj", opisuje ovaj šestogodišnjak iz Smedereva jedan dan u vrtiću.

„Vreme koje mi provedemo na poslu, on provodi sa stručnim ljudima koji ga lepo usmeravaju u odrastanju, daju mu korisne savete i iskrene odgovore na mnogobrojna pitanja.

Višestruke koristi ranog obrazovanja

Studija The High Scope Perry preschool study, u kojoj je učestvovalo 123 dece afro-američkog porekla u siromaštvu i pod rizikom od školskog neuspeha podeljeno na one koji idu i one koji ne pohađaju vrtić, uzrasta tri i četiri godine, pokazuje da su deca koja su pohađala predškolske programe kasnije imala mnogo bolje rezultate.