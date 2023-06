Tamara Topalović Kezz: Od koncertnih sala i klupskih bina, do Glastonberija, najvećeg britanskog festivala

„Taj nastup mi iskreno znači mnogo jer se ne bavim komercijalnom muzikom, već težim da to iz mene bude što iskrenije.

„Uvek sam verovala da takva muzika može da dođe do pravih ljudi", govori Kezz za BBC na srpskom.

Ove godine će, od 21. do 25. juna, između ostalog, tamo nastupiti Elton Džon, Lana Del Rej, Fetboj Slim, Guns N' Roses, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age i Maneskin.