Ekonomija i Srbija: Kako je inflacija „usporila" i šta leto donosi novčanicima

Pre 1 sata

Do početka rata u Ukrajini i naglog rasta cena koji je izazvao, 31-godišnji Nikola Stojanović i njegova porodica živeli su „dosta lagodnije".

„Mogli smo lakše da raspolažemo novcem, a sada već osećam da to što zarađujemo pokriva samo osnovne troškove na koje smo navikli i ne možemo da uštedimo kao ranije", priča ovaj Nišlija za BBC na srpskom.

„Čini mi se da u poslednja dva meseca cene ne opadaju, ali neke malo stagniraju u odnosu na prvi deo godine", opisuje on.

Očekuju i da bi tokom juna godišnja stopa inflacije trebalo da iznosi 14 odsto, a do kraja godine bi trebalo da opadne na osam odsto, ističu iz NBS.

„Ipak, ne postoji šansa da se cene spuste na nivo koji smo imali pre invazije Rusije na Ukrajinu - one se mogu zaustaviti na nekom nivou i to je to", objašnjava ekonomista.