Zašto dive nikom ne treba da polažu račune

Pre 14 minuta

Rođenje pokretnih slika na prelasku u novi vek dovelo je do preseljenja mnogih pozorišnih zvezda na film, dopirući do ogromne i raznolike nove publike, pojačavajući uticaj na popularnu kulturu.

„Dok su se druge glumice usredsređivale na to da budu dopadljive, Bet Dejvis je bacila oko na to da bude upečatljiv", primetila je 1987. godine voditeljka Barbara Volters.

Ako je to značilo da vas smatraju „teškom", bila je to cena koju su umetnice bile spremne da plate.

Viva la diva

„Uspostaviti vlastitu moć, zahtevati pravičan odnos, izlaziti na kraj sa tim pritiscima i kritikama, nije li to upravo to, a ne ponašanje jedne dive?"

Autor fotografije, 2022 The Andy Warhol Foundation for the Visual Art

Ovaj narativ o borbi i opstanku imao je velikog odjeka u okviru LGBT zajednice, koja je činila važan deo baze obožavatelja brojnih diva, kao što su Džudi Garland, Barbra Strejsend i Madona, dok su pesme kao što su „I Am What I Am" Glorije Gejnor (iz brodvejskog mjuzikla La Cage aux Folles) i „Born This Way" Lejdi Gage postale LGBT himne.