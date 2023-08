Srbija i energetika: „Ubili smo dve muve jednim udarcem" - da li se isplati praviti struju pomoću Sunca

Pre 29 minuta

Oni koji imaju „ceo zatvoren sistem" sa kolektorima i fotonaponskim panelima, akumulatorima i toplotnim pumpama bliži su tom cilju, dok drugi, koji isključivo proizvode struju, nemaju veliku perspektivu u Srbiji kada je u pitanju isplativost, dodaje on.

„Drugi veliki problem je priključenje na mrežu, u praksi se teško dobija status kupca-proizvođača, a i srpski distributivni sistem nije predviđen za toliki broj kupaca-proizvođača", pojašnjava on.

To je, tvrdi ovaj stručnjak, glavni razlog za to što je u Srbiji proizvodnja struje iz solara „zaista minorna".

Kako do isplativosti?

To je bilo „malo predimenzionisano" u odnosu na potrebe njegovog domaćinstva, jer su imali nameru da se „delimično greju na struju tokom zime", priča on za BBC na srpskom.

„Nismo tada znali ni kako će izgledati ugovor sa EPS-om, ni obračun, pa smo ušli u to pomalo pionirski", seća se Maričić.

Ali, kada do toga dođe, otvara se pitanje „da li je to isplativo za državu i društvo", ističe on.