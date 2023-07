Životna sredina i Srbija: Ima li bojazni za Zaječarce od geoloških istraživanja Kraljevice, park-šume i simbola grada

Međutim, iz kompanije Balkan eksplorejšn end majning doo Bor - BEM ( Balkan exploration and mining doo Bor - BEM ) potvrdili su za BBC na srpskom da su na delu brda Kraljevica „sprovodili geološka istraživanja u vidu geofizičkih ispitivanja tla" i da je to urađeno po zakonima Srbije.

Obrada prikupljenih podataka je već završena, te na „osnovu do sada obavljenih istražnih radova, nisu dobijeni povoljni rezultati istraživanja", dodaju.

Na ovom pošumljenom brdu su brojni sportski kompleksi, poput starog i novog stadiona, hale i bazena, kao i važni kulturno-istorijski objekti, od tri bastiona iz 19. veka, do spomenika borcima Timočke bune i žrtvama fašizma, takozvana „Vešala".

Kako je sve počelo?

Boško Ničić pretpostavlja da je dokument verodostojan, ali dodaje da to „obaveštenje ništa ne znači".

„Takvih obaveštenja smo dobili 20, pa nikad nisu uradili ništa - oni najave, to im je valjda postupak jer su dobili istražno pravo, i ništa više od toga nije bilo", kaže gradonačelnik Zaječara.

Iako je dopis zabrinuo mnoge Zaječarce, usledilo je zatišje, sve do maja ove godine.

Odmah je otišao do tog mesta, blizu spomenika „Vešala", gde su u okolnom žbunju pronašli opremu i fotografisali je.

'Najveći problem je što niko nema pravu informaciju'

„Ako već postoje neka saznanja javnih institucija o tome šta se radi, bilo bi dobro da narod zna da li su tamo neka istraživanja, a ne da sve bude obavijeno velom tajni", govori on za BBC na srpskom.

Jelena Anasonović iz neformalne grupe Eko Istok kaže da su ove istražne radnje povezane sa kopom u Boru i rudnikom Čukaru Peki, te da je „sasvim izvesno da će do, ne samo istraživanja, nego i potencijalnog rudarenja, doći ukoliko se meštani oko toga ne pobune".

„Postavljamo i pitanje da li nam je to potrebno s obzirom na nizak postotak rudne rente koji je država ugovorila, gde faktički kupujemo naše zlato i naše rude", dodaje aktivistkinja.

Pored lokaliteta Kraljevica, koji se pruža dvadesetak kilometara južno od grada, gotovo do sela Borovac, na teritoriji Zaječara postoji još nekoliko istražnih polja bakra i zlata.

Prema dokumentaciji koju je Eko Istok dostavio BBC novinaru, to su lokaliteti zavedeni pod imenima „Deli Jovan", gde dozvola traje do avgusta 2024, „Brestovac zapad" i „Oblež", do septembra i oktobra ove godine.