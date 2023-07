Milan Milutinović: Preminuo bivši predsednik Srbije

Pre 1 sata

Milutinović je bio predsednik Srbije od 1997. do 2002. godine.

Nakon isteka predsedničkog mandata predao se Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu, pred kojim je bio optužen za zločine protiv čovečnosti i kršenja pravila rata tokom sukoba na Kosovu od 1998. do 1999. godine.

Dok je bio ministar spoljnih poslova SR Jugoslavije, Milutinović je učestvovao u pregovorima za prekid vatre u Bosni 1995. godine, kao i u razgovorima u Dejtonu koji su doveli do sporazuma i okončanja rata.

Od 1969. do 1971. bio je član predsedništva Socijalističke omladine Jugoslavije, piše RTS.

Milutinović je bio član društveno-političkog veća Savezne skupštine od 1969. do 1974. i član spoljnopolitičkog odbora.

Od 1974. do 1977. bio je Sekretar za ideologiju Gradskog komiteta Saveza komunista u Beogradu.

Bio je republički sekretar za prosvetu i nauku Srbije od 1977. do 1982. godine, ambasador Jugoslavije u Grčkoj od 1989. do 1995. i savezni ministar inostranih poslova od 1995 do 1997. godine.