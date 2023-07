Svetski dan stanovništva: „Koja muka vas je navela ovde", BBC u seoskim pustinjama na jugu Srbije

„Dobar dan, koja muka vas je navela ovde?", pita me zbunjeno muški glas.

Blatnjavi put među nepokošenim livadama

Do sela Golešnica, kod Aleksinca, na 24 kilometara od Niša, najvećeg grada na jugu Srbije, ne može se doći tek tako.

Prigradskog autobusa nema, a kolima se najdalje može stići do mesta Koprivnica.

Posle 50 minuta sporog hoda krivudavim makadamom stižem do drvene ograde, simboličnog početka sela.

„U prodavnicu se išlo do obližnjih mesta, mada ima vode jer izvor nikad nije presušio, a i šumska služba prolazi.

Išli su po drva, otpozdravljaju Bobanu i rado prihvataju da me voze natrag.

„Imali smo i školu, ali se srušila, ostala je samo ploča, pa smo morali da idemo do okolnih mesta.

Sledeće mesto na putu do Aleksinca je Tešica, gde se Radoslav i preselio.

Iz sela u selo

Između popisa 2011. i 2022. godine, na području Nišavskog okruga broj stanovnika smanjen je za nešto više od 32.000 i to uglavnom na seoskom području.

Neizbežna stanica na putu do Manastira je selo Prosek.

U Proseku živi oko 400 ljudi, ali je i to upitno, kaže mi ljubazni radnik lokalne prodavnice, uslužujući redovnu mušteriju.

Jedan deka i gajde

„Stanovnici su se u Manastiru do Drugog svetskog rata mahom bavili poljoprivredom, posle je krenuo uzlet industrije i ljudi su napuštali selo i odlazili tamo gde ima posla, tačnije fabrika, uglavnom prema Nišu", objašnjava ona za BBC na srpskom.

„Kad on više nije mogao, donosili smo radio ili gramofon, ali nije bilo isto", govore maltene uglas.

Do rodnog mesta odlaze samo do groblja, jednom u nekoliko meseci, i to traktorom.