Vimbldon i tenis: Koliko košta stvaranje novog Novaka Đokovića

Pre 1 sata

„Naravno, bilo je tužno, toliko sam godina i truda uložila u to", kaže Lukač.

„Za dete od 12 do 14 godina potrebno je 8.000 do 10.000 evra godišnje, ali kako deca rastu, raste i ta suma", kaže za BBC na srpskom Aleksandar Bolić iz Teniskog saveza Srbije.

„Ali to je kap moru. Ne znam kako se roditelji snalaze, ali se snalaze", navodi Bolić.

„Sve to je bilo individualno i, koliko vidim, od tada se ništa nije promenilo.

„Sumanuto, to je kao da sopstveni život i život čitave porodice bazirate na loto dobitku", kaže Vraneš za BBC.

„Najskuplje što se uloži je vreme - to su godine odricanja bez odmora jer su turniri uglavnom preko leta, pa smo muž ili ja putovali sa njom po celoj Evropi", priča Lukač, inače dečja hirurškinja i dugogodišnja doktorka Fed kup (danas Bili Džin King kup) reprezentacije Srbije.

„U mojoj porodici se u to vreme mnogo toga odnosilo na tenis. Mislim da bi moj brat rekao da je zbog mene bio zapostavljen", dodaje Julija.

Cenovnik i opstanak

„Taman sam završila plivanje, nisam imala šta da radim, otišla sam kod roditelja i pristali su da me upišu - bolje i to nego da sedim na ulici", priseća se.

„Oni su se malo razmišljali, videli su da to mnogo košta, ali da sam ja baš srećna i da mi lepo ide, pa su rekli 'ajde da probamo, šta bude biće'", kaže.

Ubrzo je počela da igra turnire, sa deset godina je pobeđivala u konkurenciji dece do 12, pa su je prebacili u drugi klub, gde je bilo više takmičara i više individualnih treninga.

U to vreme, troškovi njenih treninga i putovanja već su bili značajni.

„Trener u punom radnom vremenu, u profesionalnom tenisu, košta od 1.500 do 5.000 evra nedeljno, a na juniorskom nivou je od 2.000 do 5.000 ili 6.000 mesečno", kaže Vraneš.

„Ako hoćeš ozbiljnije da se baviš tenisom, to je između 40.000 i 50.000 evra godišnje. Bez putovanja i uz više grupnih treninga, ta cifra može da se spusti na 25.000 ili 30.000 evra.

„Ali znam roditelje koji imaju talentovanu decu u reprezentaciji i koji ne ulažu ni približno taj novac jer su im deca talentovana, što do nekog uzrasta može da prođe."

To u praksi znači mnogo putovanja - i troškova - bez garancije da će uspeha biti.

„Realnost je da, ako si jako dobar i do 17. ili 18. godine uspeš da se probiješ do čelindžera (turnira srednje kategorije), imaš priliku da postaneš samoodrživ", kaže Bolić.

To je „trećina novca koja im je potrebna za godinu dana", ali „daleko više nego što mnogi drugi daju", kaže.

On dodaje i da „na najbolje igrače veoma rano 'šapu' stave ozbiljne menadžerske agencije", koje rešavaju pitanja sponzora, putovanja i ostalih troškova.

Život mlade teniserke

Kada se osvrne na period bavljenja tenisom, Julija kaže da je imala svest koliko to sve košta, ali „ne tako dobro kao sada, kada sama zarađuje".

„Roditelji mi, naravno, nisu govorili koliko su trošili, ali su me podržavali, odricali se mnogih stvari da bi putovali sa mnom, jer nismo mogli da priuštimo trenera.

„Uglavnom smo gledali da na turnire idemo zajedno sa drugim igračima, jednim kolima kad god je to moguće, da spava više nas u jednoj sobi."

„Svake nedelje si na turniru, non-stop si ili sam ili sa roditeljima, ponekad sa trenerom ako ima mogućnosti za to, ali si suštinski u svemu sam", priseća se.

„Stvoriš prijatelje iz tog sveta, ali ne možeš da ideš u školu, a ni psihički to nije sve lako izgurati - pritisak se i te kako oseća.

„Imaš neki osećaj kada pobeđuješ da si dobar i da te svi vole, što nije realno, jer svi manje-više imamo više poraza nego pobeda, ali stvoriš takvu sliku u glavi, a ako ne osvojiš turnir to automatski znači poraz."

„Bio sam jako jako uspešan u Jugoslaviji, najbolji do 12 godina, među prvih pet do 14, kada sam dobio i prvog sponzora iz inostranstva, ali to sve pravi dodatni pritisak", navodi.