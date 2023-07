Srbija i Mundobasket: Reprezentacija bez Jokića na Svetskom prvenstvu, kapiten Bogdanović lider oslabljenih „orlova"

Pre 1 sata

„Sa Jokićem smo pričali, bili su dobri razgovori... On nije ni fizički ni mentalno spreman, jednostavno nije spreman da preuzme odgovornost", naveo je Pešić na konferenciji za medije.

Svetsko prvenstvo u Aziji biće 19. po redu u organizaciji Međunarodne košarkaške federacije (FIBA), a zajednički domaćini su Filipini, Indonezija i Japan od 25. avgusta do 10. septembra.

Spisak reprezentativaca

„Za Pokuševskog još nemamo dozvolu... On je imao povredu ramena, mesec dana je na lečenju, u Atini je kod specijaliste za tu vrstu povreda, nadamo se da će dati dozvolu da se priključi."

„Stefan Jović je na spisku, on želi da igra, ali ima neku zdravstvenu situaciju u porodici i ako bi se to dovelo u red, on bi došao", naveo je selektor.