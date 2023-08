Beograd i divlja groblja: Tajni svet sahrana na seoskim grobljima u Srbiji - priča o Malom Mokrom Lugu

Pre 28 minuta

„Pogledaj ti na šta to liči", kaže kratko Sonja Marković iz Beograda, uz odmahivanje glavom, dok po vrelom julskom suncu lagano korača ka grobu njenog oca.

„Naša je ideja da se kroz zakon uvede red u čitavu oblast, ali to je tek u pisanju, pa sledi javna rasprava... Nije to ništa definisano", kaže Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za BBC na srpskom.

Jedan dan na groblju

„Tokom niza godina došlo je do nekontrolisanog širenja groblja na katastarskim parcelama čiji su korisnici-vlasnici fizička lica, tako što su prodavali grobna mesta građanima i na taj način nekontrolisano širili granice starog groblja", dodaju.

Sa desne strane staze, na putu koji vodi do deda Tominog groba, muškarac i žena u crnom, uz vidljiv bol na licu, stoje ispred jednog groba i piju kafu.

I oni kao najveću zamerku ističu to što se groblje noću ne zaključava i što ljudi automobilima prolaze kroz njega.

„Sve sami radimo i kako ko održava, tako mu je - đubre nosim svaki put, ali se dešava da ljudi idu i da samo bace, ali pokupim ja i to, nije mi teško", kaže Tomica.

„'Pa na šta to liči, je l' to lepo', pitala sam je, ali nije htela da pokupi, kao bila sam bezobrazna i mogla sam to lepo da joj kažem.