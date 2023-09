Umetnost: Murali kao moderni spomenici, zašto nas preminuli gledaju sa sve više zidova

„Kad god prođem pored, podseti me na Dakija - naravno da on nikada neće izaći iz našeg sećanja i da će uvek biti tu, ali sad je kao da si zaista prošao pored njega", navodi Ivan.

„Mahnemo mu, javimo mu se, saopštimo mu neku lepu vest... Verujem da on to gleda od negde."

„Sve to kroz simboličko ili grafičko predstavljanje, podsećajući sve da je osoba prikazana na muralu od značaja za zajednicu, neko ko zaslužuje da bude oplakivan", navodi on za BBC.

'Živeti i umreti u Beogradu'

„U njegovoj pesmi To Live and Die in LA (Živeti i umreti u Los Anđelesu), Daki je uvek pevao To Live and Die in BG (Živeti i umreti u Beogradu)...