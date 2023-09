Košarka i reprezentacija Srbije: Bogdan Bogdanović, košarkaš, kapiten i lider horde

„Kada su bile slobodne teme, on je najradije pisao o košarci", navodi uz osmeh 61-godišnja Jelena Simić, profesorka srpskog jezika i književnosti u OŠ „Pavle Savić".

„Ja ga pitam 'pa postoji li nešto drugo o čemu bi pisao', a on kaže 'mogao bih, ali, razredna, ipak bih o košarci' i tako je bilo - ona je stvarno njegov život, uvek mu je bila na prvom mestu."

Škola i horda

BBC : „Kako znaš to?"

„To je moja zlatna generacija, to 1992. godište", sa ponosom u glasu navodi 61-godišnja profesorka srpskog, koja poslednjih godina radi u školskoj biblioteci.

„Bio je on u junu kod nas u školi sa njegovom fondacijom, učenici me molili za autograme.

„Na treningu, kad se daje neka vežba, a on je sa strane, nikada nije bio miran - stalno je tapkao loptu, driblao, motao... Tako je bili u školi, nikad ga nije držalo mesto."

„Ma kod njega je WOW ( World of Warcraft ) do smrti", reći će kasnije i Bobić uz osmeh.

Koliki je Bogdanović ljubitelj te igre pokazuje i to da mu se profil na Tviteru zove Lider horde, što je referenca na Vorkraft, čiji je svet podeljen u dve frakcije - Alijansu i Hordu.

U Školi košarke Zvezdara zajedno su trenirali sve do prve godine srednje, kad su otišli u različite škole, ali i klubove, pa su se i malo manje družili.

„Sretnem ih tako, 'gde ste se uputili', pitam, a oni odmah 'razredna, idemo da gledamo Bogdana'... To mi je bilo posebno drago."

Žitko basket i Mika Aritalo

„Upoznali smo se sa 18 godina, kada je on iz košarkaške ilegale - bio je primećen u dosta kasnijem periodu nego većina košarkaša - došao u žižu javnosti zbog dobrih igara", smatra.

„Jakovljević je dve godine ekipu bazirao na njemu, ali je zato i najveće kazne dobijao on i samo nas par zna kroz šta je sve prolazio", kaže Bobić.

„Voleo bih kad bi deca koja danas treniraju mogla mojim očima to da vide, zato što dosta njih misli 'imao je sreće, pogledala je srećna zvezda ili tako nešto'."

„Pre svega turnir u francuskom Šoleu koji smo osvojili i dobro pamtim to slavlje - imali smo tri dana u Parizu gde smo on i ja sve vreme bili zajedno.

„Igrali smo sa Votfordom (engleskim klubom), koji je on mnogo gotivio i nikada neću zaboraviti igrača što smo ga doveli za 50.000, a posle je vredeo 50.000.000 - Mika Aritalo.

Partizan i prekretnica

„Ja sam već sarađivao sa Bogdanom u reprezentaciji do 18 godina, gde je on bio jedan od nosilaca, pa sam tražio da se dovede u Partizan", navodi Jovanović za BBC na srpskom.

Partizan je tada, kaže, imao tim „spoj mladosti iskustva", dok je on kao trener bio pod ogromnim pritiskom stvaranja rezultata.

On, ipak, smatra da je Bogdanović za te dve godine „uradio dobar posao, bez obzira što nije dobijao minutažu".

„Sećam se kad smo bili na turniru u Sloveniji da je zakasnio na polazak autobusa na trening, a sedeo je ispred mene, tako da je dobio ozbiljnu kritiku - rekao sam da mu se to više ne ponavlja", navodi Kecman za BBC na srpskom.

Kecman je u klubu ostao do 2012. i smatra da Bogdanović do tada „nije skroz spoznao da bez rada, posvećenosti i usredsređenosti na treninge i utakmice nema očekivanog napredovanja".

„Kad sam počeo da radim sa Duletom on mi je najviše pomogao u tom profesionalnom razmišljanju, uopšte nisam znao šta to znači biti profesionalni košarkaš", izjavio je Bogdanović 2020. u podkastu Sportkluba.

„Dolazili bismo u šest ujutru i on je (Vujošević) samo sa mnom radio dva sata... Imao je taj vojnički sistem, ali meni je to pomoglo."

Do trenutka objavljivanja teksta Vujošević nije odgovorio na nekoliko poruka i poziva novinara BBC-ja povodom teksta o Bogdanoviću.

„Davno je to bilo, 100 puta sam pričao o tome", rekao je Bogdanović 2020. za Spotlajt podkast.

„Imao sam takav odnos sa njim, gledao sam ga kao ćaleta, tu me je malo razočarao, ali pogreši čovek."

NBA i kapiten

„Često momci rade samo jednu stvar odlično, a on je dobar u više njih", kaže Bruer.

„Pritom stalno radi na svom telu, shvata sve to zaista ozbiljno, što je neophodno ako hoćete da budete jedan od najboljih igrača u ligi, što mislim da on zaista jeste."

I on tu pominje isto što i ostali - video igre.

„Završimo trening i on odmah kaže 'idem da igram'... Ja sam stariji i ništa ne znam o tome", navodi 37-godišnji Bruer, koji je od 2020 u penziji.

„Voleo bih kad bismo Bogdanov dres iz Žitka stavili na humanitarnu aukciju, dosta je dece kojima je potrebna pomoć, a siguran sam da bi i on to voleo", navodi Perica Bobić, još jedan Bogdanovićev saigrač koji je u međuvremenu postao otac.

„Kada je generacija Saše Đorđevića u Atini 1995. osvojila zlato, pričala sam deci da su to bila teška vremena i da je zato jedan od reprezentativaca pevao navijačku pesmu koja nije primerena, objašnjavala im zašto to nije dobro...

„'Pa vi nastavnice pratite košarku', pitaju me, a ja im kažem 'zašto mislite da je ne bih pratila'."

„Ozarim se, kao i zbog bilo kog drugog učenika koji je uspešan... Nekako vam to daje nadu da ste za 30 i više godina u prosveti imali neke rezultate.

„I one čuvene Bogdanove trojke, to me uvek obraduje", dodaje uz osmeh.