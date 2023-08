Srbija i saobraćaj: Nekadašnja glavna Železnička stanica u Beogradu, od svetske dame do napuštene starice

Veza sa svetom

Obavezala se da izgradi prvu prugu od Beograda do Niša, a onda i dalje ka jugu, ka Skoplju i do bugarske granice, a Austrougarska da će njenu železničku mrežu povezati sa srpskom prugom u nastajanju.

Paučina, smrad i korov

Detinjstvo obojeno hukom lokomotive

Ostvarenje ideje stare šest decenija

'Polako, polako, svi ćete ući'

„Sorry, can you help us?", pitaju me uglas umorno da im pomognem.