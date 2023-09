Srbija i troškovi života: „Više nije puna korpa“, a da li će zbog svinjske kuge i oluja uskoro biti praznija

„Nema toga što nije poskupelo, čini mi se kao da cene rastu pravolinijski, a kada sam video da je kilogram tikvica skuplji od kilograma banana... Meni je to van pameti", priča ovaj 62-godišnjak za BBC na srpskom.

„Ne možemo da znamo tačne brojke, ali verujem da će rast sigurno biti meren jednocifrenim procentima", kaže on za BBC na srpskom.

Ali, čak i u mesecima kada nema rasta cena ili on nije značajan, „subjektivni osećaj potrošača u Srbiji je da povećanje neprestano traje", kaže Galetin.

„To je zato što mala kupovna moć ljudi u Srbiji ne može da isprati dug period visokih cena, prosečan potrošač je finansijski iscrpljen i on tek sada oseća pravi efekat, iako nemamo veliki rast prethodnih meseci", pojašnjava ovaj stručnjak.

Cena svinjetine mogla bi da dostigne 1.000 dinara do kraja godine zbog širenja svinjske kuge u Srbiji, ocenili su uzgajivači, prenosi internet portal 021 .

„U Srbiji već sada nedostaju prasići za tov, a uvozni koštaju oko 700 dinara po kilogramu", rekao je on.

Od ove bolesti u Srbiji uginulo je 1.176 svinja, a do 8. avgusta eutanazirano je još 20.738, saopštili su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

„Dolazi do blagog povećanja cena živih svinja, jer ih nema dovoljno na tržištu, a kada je viša cena sirovine, možemo da očekujemo da se to lančano prenese i na prerađivače i na trgovce", ocenjuje on za BBC na srpskom.