Religija i porodica u Srbiji: Šta verske zajednice misle o vantelesnoj oplodnji

Pre 1 sata

„Video sam to na nekom klipu, jer nekad gledam te iz pravoslavne crkve i jedan monah sa manastira Ostrog je pričao da oni ne podržavaju i da ljudi ne shvataju koliko je to veliki greh.

„To me je nagnalo na razmišljanje da bi to trebalo da se ispita, pošto smo verujući ljudi", kaže Marko, menadžer iz Beograda.

Markove dileme dodatno opterećuje to što Srpska pravoslavna crkva (SPC) nema jasno izražen stav o vantelesnoj oplodnji, a u Srbiji je 81 odsto ljudi pravoslavno, prema podacima sa poslednjeg popisa .

Markova verenica Katja nema dilemu o moralnoj ispravnosti tog postupka, ali se trudi da zajedno dođu do rešenja.

Dok sede jedno do drugog, ona ističe da je dete blagoslov i da je medicina samo tu da pomogne.

Šta je vantelesna oplodnja?

„Tehnika oplođenja in vitro podrazumeva da se pomešaju jajne ćelije i spermatozoidi, potom se oplođenje u laboratoriji vrši spontano - što je klasična metoda vantelesne oplodnje (IVF).

Da bi došli do ovog koraka, dodaje, lekari moraju da imaju raspoložive muške i ženske polne ćelije u odgovarajućem broju, koje se dobijaju različitim načinima.

IZ SPC oprečni stavovi

„Gledajte na koji god možete način da dođete do vašeg potomstva, da je to blagosloveno, borite se za vašu decu, jer se borite za život.

„Ostavite se priče da vantelesna oplodnja nije blagoslovena i tako dalje, ako mene pitate SPC se nije oglasila da li je blagoslovena, ali ja blagoslovim svima kako god znaju i umeju da dođu do svoje dece", kaže ovaj sveštenik .

Država glasno podržava

Srbija aktivno radi na promociji vantelesne oplodnje, a o trošku državnog fonda moguće je da je probaju žene starosti do 45 godina.

Država plaća do tri pokušaja vantelesne oplodnje .

Centar za VTO se nalazi u ulici Kneza Miloša 6 u centru Beograda i otvoren je radnim danima od 9 do 15 sati, a postoji i besplatni nacionalni broj za sva pitanja: 0800 333 030.

On ima 49 godina i dete iz prvog braka, dok Katja nema dece.

Šta kažu Grčka i Ruska pravoslavna crkva?

„Bez obzira na to što služi svetoj svrsi dobijanja potomstva, na kraju se početak novog ljudskog bića ostvaruje kroz hladan veštački proces lišen svetosti, u kome roditelji nisu ni sjedinjeni, niti su zajedno, pa čak ni prisutni", navodi se na sajtu Eparhije šumadijske stav mitropolita Nikolaosa iznetog na zasedanju Grčke pravoslavne crkve 2014 .

Katja i Marko nisu išli na postupak inseminacije, jer su im pojedini lekari savetovali da je to „gubljenje vremena".

Šta je inseminacija?

To je postavljanje sperme direktno u matericu pomoću malog katetera, navodi se na sajtu Univerziteta Džon Hopkins.

„Postupak je trajao malo duže, jer mi oplođene jajne ćelije nisu odmah vraćene, već se zbog policističnih jajnika sačekalo dva meseca i tek onda su ubačene i to se zove krioembriotransfer, jer su pre toga zaleđene", opisuje Katja dvomesečni proces komplikovanim terminima.

Ceo postupak takozvane in vitro oplodnje vodili su u privatnoj klinici, što ih je koštalo oko 3.000 evra.

„Nije to lak proces, u psihološkom i fizičkom smislu za nju", kaže on pomalo zabrinuto.

Psihološki rolerkoster

„Ljudi se okreću religiji da bi objasnili životne okolnosti i događaje, posebno one van domena njihove kontrole.

Zašto SPC ćuti?

„Obično se pravi razlika kad je reč o metodama vantelesne oplodnje, metoda in vitro se ocenjuje kao potpuno neprihvatljiva sa stanovišta Crkve, dok je malo pozitivniji stav prema metodi in vivo ", kaže Veljković za BBC na srpskom.

To navodi pravoslavne vernike da saslušaju mišljenja, pa da „po sopstvenoj savesti odluče" kako će da se ponašaju, dodaje.

Koji je stav Katoličke crkve?

„Savremena nauka otvara mnoga polja, ali to ne znači da su nove mogućnosti moralne i korisne za čoveka, pa u skladu sa tim posmatramo i medicinski potpomognutu oplodnju na različite načine", kaže Ninković, inače vazduhoplovni inženjer.

„Lekar bira, to je kao smrtna kazna, nekog će da osudi na život, nekog na smrt."

„I to je pitanje morala i bioetike.

Procenat uspešnosti tretmana VTO okončanih živorođenim bebama varira od starosti majke:

Kakav je stav islama?

Vanbračni odnosi su u islamu zabranjeni, dok seks u bračnoj zajednici nije greh, već za to delo postoji i nagrada, pojašnjava.

Važnost majčinstva i žene u islamu ilustruje mi pričom iz života poslanika Muhameda, koga su učenici pitali koga treba najviše poštovati, a on odgovorio majku.

„Islam nije religija, to je stil života", kaže ona.

„Nisam za to da se religija završava u džamiji ili bogomolji, a čim izađeš napolje ti odeš i kuneš, bahato se ponašaš, a unutra si strastveni vernik", opisuje Jusufspahić.

„Poslanik kaže za svaku bolest ima leka, to znači da ne smemo da odustanemo, moramo da tražimo lek i da se lečimo.

„Bolest da gledamo kao iskušenje i test, ali u isto vreme da se bavimo naukom i tražimo lek za to stanje, da se ne prepustimo i ne gubimo nadu", kaže ona, dodajući da kroz tu prizmu islam gleda i borbu za potomstvo.

„To je neki strah, jer kad bi se desila neka bolest potomstva, on bi to povezivao sa neodobravanjem verske zajednice za postupak i to onda predstavlja dodatni teret", kaže ona.