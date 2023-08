Obrazovanje i Srbija: Da li deca treba da znaju da čitaju i pišu pre polaska u školu

Pre 24 minuta

„Niko me nije terao, sama sam tražila da mi pokažu slova, do polaska u školu pročitala sam mnoge bajke sama", kaže ona za BBC na srpskom.

Vežbajte koncentraciju, ne čitanje

'Radite na vaspitanju, ne na čitanju'

Predškolsko nije škola

Prema američkoj studiji Little to Gain and Much to Lose iz 2015. godine, očekivanja u društvu o tome šta deca treba da uče u vrtiću su se promenila, odnosno da je sve manje učenja zasnovanog na igri.