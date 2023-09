LGBT i Srbija: Nebinarni ljudi u srpskom jeziku - on, ona ili oni

Pre 34 minuta

Nema zvaničnog rešenja

On, ona ili oni

'Jezik uvek nađe način'

Trenutno ne postoji dogovor ni u okviru same zajednice nebinarnih osoba, što je prvi korak koji može dovesti do zvaničnog rešenja, kaže Laura Pejak.

Kako žive nebinarni ljudi u Srbiji?

Slovenački i hrvatski nemaju zvanično rešenje

U radu hrvatskih stručnjaka Speaking about people of non-binary sex/gender in Croatiannavodi se da se zamenica they ne može prevesti sa oni.